Viteazul şi mapa sa profesională

Viteazul naţiunii ne ocupă tot timpul cu faptele lui de vitejie. În istoria patriei, din cîte ştiu, nu mai există un asemenea exemplar care să se fi sacrificat, într-un hal fără de hal, chiar dramatic, pentru ţară! Cît zbucium şi cît vaiet! Ce delir! Viteazul naţiunii face de permanenţă la hotarele corupţiei. E ca şi cum o pisică versată aşteaptă la gaura şoricelului. Neîndurătorul naţiunii, unicat pe vecie, nu renunţă niciodată la poziţia sa de luptă. Chiar şi atunci cînd merge la toaletă. De dincolo de uşa sa capitonată, ca şi closetul, se aud ţipetele specifice de luptă samurailor. Ţipete care, sigur, într-o ţară congestionată de atîtea cafturi politice, aproape că nu mai impresionează pe nimeni… Este de admirat înverşunarea cu care viteazul ţine morţiş ca la întîlnirile sale cu electoratul să defileze tot timpul cu paloşul ridicat deasupra capului, uitîndu-se furios către un punct neidentificat, bănuit a fi un OZN. Personajul în cauză ne-a demonstrat cu prisosinţă că, dacă ai făcut în scăldătoarea politichiei, poţi foarte bine să fii viteaz şi fără o pregătire de specialitate. Ca atare, nimeni nu vorbeşte despre mapa sa profesională şi despre trecutul său de viteaz al epocii de aur. Viteazul este meşter mare în materie de diversiuni politice. El ţese tot felul de intrigi menite să pună în funcţiune paloşul său selectiv, pentru că lama nu-i taie decît pe cei care nu fac parte din gaşca sa. Ori de cîte ori se află în criză de fapte de vitejie, viteazul face trimitere la rolul său istoric de moderator pus pe harţă. Viteazul este cel harnic, imaculat şi de neegalat. Unicul. Cu de la sine putere, calcă totul în picioare! Viteazul e ofticos şi se băşică ori de cîte ori dă rateuri în disputa cu numeroşii săi adversari politici, motiv pentru care intenţionează să treacă la ghilotină. Sigur, după cum şi Becali a demonstrat-o în timp ce păştea democraţia noastră slobodă, paloşul este mult mai spectaculos în apariţiile publice, chiar şi atunci cînd îl ţii în teacă. Cînd nu îl ajută prea mult fizicul şi statura, viteazul foloseşte pe post de cal anemic partidul pe care îl dresează de multă vreme ca să i se cînte dumnealui în strună. Pînă şi caii cîntă! Viteazul, chiar dacă este cel mai cinstit şi mai cîrpit în fund din ţară, are punctele sale vulnerabile. De pildă, cît este el de viteaz, se tulbură şi se teme de anumite fuste politice. Este incredibil să vezi cum un viteaz de un asemenea calibru, repet, unicul, se face mic şi pitic în faţa unei fuste politice! La apariţia anumitor fuste politice, pentru că sînt şi situaţii cînd există o comunicare tandră pe acest palier. În situaţii de derută feminină, viteazul se bagă sub masă şi nu-şi mai arată faţa o vreme, trimiţîndu-şi paloşul la înaintare şi susţinătorii trompetişti. Oare de ce se pierde viteazul cu firea în faţa unor fuste politice şi de ce, în loc să dea piept cu ele, mînuieşte paloşul de sub masă! Viteazul ştie ca nimeni altul să o tulească cînd se îngroaşă gluma, pentru că de la o vreme încoace a devenit de-a dreptul caraghios în postura justiţiarului care aleargă după ciocoi! În anumite cazuri, viteazul devine un simplu ucenic care, cu toate că el este unicul, inegalabilul, bla, bla, bla, şi-a dat seama că mai are multe de învăţat în materie de spălat putina de pe scena politică autohtonă cu iz de mîl dîmboviţean. În realitate, viteazul nu este chiar atît de viteaz pe cît pare. Anulaţi-i imunitatea şi o să vedeţi ce iese…