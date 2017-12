În cadrul celei de-a patra ediţii a Zilelor Franco-Române ale Audiovizualului şi Cinematografiei, ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Kelemen Hunor, şi-a exprimat opinia cu privire la conţinutul de pe internet. \"România are o viteză excepţională în ceea ce priveşte internetul. Noi, din acest punct de vedere, am reuşit să parcurgem o etapă foarte importantă. Viteză avem, dar conţinut nu prea, asta este problema. Cu conţinutul stăm destul de prost, cu cel digital. La acest capitol, România are de recuperat extraordinar de mult în toate domeniile, atât în ceea ce priveşte cultura scrisă sau patrimoniul cultural naţional, dar şi în ceea ce priveşte audiovizualul şi cinematografia\", a declarat Kelemen Hunor. El a spus că ţara noastră stă foarte slab şi la transferul arhivei naţionale de filme pe suport digital şi a precizat că se fac \"eforturi uriaşe\" pentru acest transfer. Însă acest lucru nu se va finaliza mai devreme de şase sau şapte ani.