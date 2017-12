Viteza trenurilor va crește pe porțiunea Arad - Constanța

Accelerarea lucrărilor de infrastructură din acest an va scurta semnificativ durata unei călătorii cu trenul pe porțiunea românească a Coridorului IV paneuropean, care face legătura între Turcia și Germania, astfel că trenul va deveni o opțiune în rândul publicului, potrivit directorului general al CFR SA, Marius Chiper. Coridorul IV pan-european, lung de aproximativ 2.000 de kilometri, face legătura între orașele germane Dresda și Nurnberg și metropola turcească Istanbul, cu trecere prin Cehia, Austria, Ungaria, România și Bulgaria. Porțiunea românească a coridorului IV are circa 800 de kilometri, fiind cuprinsă între Curtici, județul Arad, și Constanța, pe traseul Curtici - Arad - Simeria - Coșlariu - Sighișoara - Brașov - București - Constanța. Lucrările pe partea românească au acelerat în ultimul timp, la presiunea Comisiei Europene, care finanțează mare parte din lucrări. Cu toate acestea, ele sunt mult întârziate, astfel că viteza pe porțiunea românească a coridorului rămâne cea mai mică de pe traseul paneuropean. Pe tronsonul Simeria - Sighișoara, parte din coridor, lucrările au întârziat mai mulți ani, dar în 2016 ele au accelerat, iar redeschiderea circulației pe anumite segmente feroviare va fi făcută încă din primul trimestru al anului viitor. ”Începând cu noul Mers al Trenurilor, ce va fi implementat în decembrie 2016, se are în vedere într-o primă fază ridicarea vitezelor de circulație de la 50 km/h, cât este în prezent, la 120-140 km/h, viteză care va contribui direct la reducerea duratei de călătorie”, a spus Chiper.