Vitezoman periculos, căutat de poliţiştii constănţeni

Un accident ale cărui consecinţe puteau produce o tragedie s-a produs, luni seara, în faţa unei benzinăriei Lukoil de pe strada Eliberării, din Constanţa. Un şofer, a cărui identitate a rămas necunoscută, a intrat cu viteză în intersecţia străzilor Poporului cu Eliberării, îndreptîndu-se dinspre Casa de Cultură spre complexul comercial Marvimex. Din spusele martorilor, maşina, care rula cu o viteză de aproape 100 km la oră, a trecut de intersecţie şi s-a izbit de alte două maşini, după care a părăsit locul accidentului. Constănţeanul Petre Mihai, proprietarul unui Cielo, înmatriculat CT-79-ABG, care se afla în trafic în acel moment şi a cărui maşină a fost lovită, relatează următoarele: “Circulam dinspre Casa de Cultură spre Marvimex. În dreptul benzinăriei Lukoil, un BMW care venea cu viteză mare a vrut să mă depăşească. Din faţă însă venea altă maşină şi, ca să nu o lovească, a tras brusc dreapta de volan şi mi-a lovit maşina în portiera stîngă. Din impact, Cielo a fost proiectat într-un stîlp de beton. După ce m-a lovit pe mine, a intrat pe contrasens şi a mai lovit o maşină care se afla în parcare, un Volkswagen Passat. Am încercat să mă iau după el, dar a fugit.” La locul accidentului au sosit două maşini ale Serviciului Poliţiei Rutiere. Petre Mihai, care imediat după accident a ajuns la spital, a adăugat: “Mă durea capul. În momentul cînd am intrat în coliziune cu stîlpul m-am lovit cu capul şi mîna de parbriz. Chiar dacă aveam 50km/h şi am călcat frîna, m-am lovit puternic pentru că am derapat pe asfaltul îngheţat.” Petre Mihai a adăugat că martorii nu au apucat să vadă numărul maşinii şi nici marca ei. El a adăugat că doar norocul a făcut ca acest accident să nu se transforme într-un dezastru de proporţii, întrucît în vecinătatea stîlpului în care a fost proiectat Cielo se află o benzinărie şi un depozit GPL. Referitor la această tamponare, purtătorul de cuvînt al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, sinsp. Marius Ghiţă, a precizat: “Unul dintre conducătorii auto a plecat de la locul accidentului şi nu s-a prezentat în termenul legal de 24 de ore la poliţie pentru a declara evenimentul. Se fac cercetări pentru depistarea şi identificarea acestuia. Şoferul care a rămas la faţa locului s-a prezentat la spital şi, ulterior, a acuzat o vătămare corporală. Aşteptăm ca acesta să se prezinte la Serviciul de Medicină Legală şi apoi să ne prezinte un act medico-legal cu numărul de zile de îngrijiri medicale, astfel încît să putem stabili încadrarea juridică a faptei.”. În momentul în care Petre Mihai se va prezenta cu actul medico-legal, se va stabili dacă fapta se poate încadra la vătămare corporală cu părăsirea locului accidentului.