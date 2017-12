Viticultorii, lăsaţi fără banii pentru promovarea vinurilor româneşti

Din cauza întîrzierilor cu documentaţia, dar şi a condiţiilor dificile impuse de bănci în urma crizei financiare, viticultorii nu vor putea accesa banii pentru promovare. Reprezentanţii Ministerului Agriculturii susţin că viticultorii români nu vor putea accesa, pentru campania viticolă 2008/2009, suma de 425.000 euro pentru promovarea vinurilor româneşti în străinătate. De asemenea, viticultorii nu vor mai putea depune programe de finanţare întrucît nu a fost finalizat caietul de sarcini ce trebuia realizat în grupul de lucru al ministerului, împreună cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). „Împreună cu asociaţiile profesionale din sector şi cu APIA, trebuia elaborat caietul de sarcini cît mai repede pentru a putea fi demarate proiectele. Sperăm să fie gata în următoarele zile, dar ei nu vor mai putea depune programe pentru a primi banii aferenţi promovării culturilor de vin din campania 2008/2009. Acesta va fi util pentru banii ce vor dori să-i acceseze în campaniile următoare”, explică reprezentanţii Ministerului Agriculturii. Pe de altă parte, directorul execultiv al Asociaţiei Exportatorilor şi Producătorilor de Vinuri din România (APEV), Ioan Ştefan, explică faptul că Ministerul Agriculturii şi APIA, pentru a ajuta viticultorii, ar fi trebuit să finalizeze caietul de sarcini şi să îl publice pe site-uri, cu cel puţin o lună înainte de expirarea termenului pentru depunerea proiectelor. „Caietul de sarcini este încă în discuţii. Practic, nu sînt condiţii ca, pînă pe 30 aprilie, să fie publicat totul pe site-uri şi noi să depunem proiecte. Vina este a celor două instituţii, pentru că nu este gata documentaţia în baza căreia să poată fi depuse programele. Ministerul Agriculturii şi APIA ar fi trebuit să aibă publicat pe site-uri acest caiet de sarcini, cu minimum o lună înainte de a se încheia termenul. Nu ne rămîne decît să sperăm că îi vom putea accesa pentru celelalte campanii\", a afirmat Ioan Ştefan. Potrivit Ministerului Agriculturii, plafonul alocat României pentru măsura de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe din acest an este de 425.000 de euro, iar dacă nu se depun proiecte în această sesiune, suma poate fi alocată pînă în data de 30 iunie altor măsuri precum reconversia sau asigurarea plantaţiilor. Sumele nu se reportează de la un an la altul, putînd fi realocate doar în cadrul aceluiaşi an.