Viticultorii vor putea accesa 160.000 de euro prin “Utilizarea mustului concentrat”

Viticultorii vor putea accesa în anul 2010, pentru campania viticolă 2009-2010, suma de 160.000 euro prin Măsura „Utilizarea mustului concentrat” din cadrul Programului Suport, măsură destinată ridicării tăriei alcoolice a vinurilor, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii. Astfel, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), începînd cu 1 noiembrie 2009 şi pînă la 1 martie 2010, aceştia pot depune cereri la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru acordarea de sprijin financiar în cadrul acestei măsuri. “Este o măsură pentru acordarea de sprijin financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat şi/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea creşterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri, a mustului de struguri parţial fermentat şi a vinului nou aflat încă în fermentaţie. Măsura este benefică, în special, în anii cu condiţii meteo nefavorabile producţiei de vin”, au declarat reprezentanţi ai MAPDR. În aceste condiţii, reprezentanţii ministerului de resort au adăugat că nu se aşteptă să acorde toată suma anul viitor, deoarece estimează că, în condiţiile în care strugurii din acest an sînt potriviţi pentru vin, producătorii nu vor utiliza o cantitate importantă de must în producţie. „Mustul se utilizează pentru ridicarea tăriei alcoolice a vinurilor, în special în anii cu condiţii nefavorabile. Cum în ultimi ani am beneficiat de condiţii bune acumulării naturale a zaharurilor în struguri, acestă măsură nu a prezentat un aşa de mare interes pentru producători. Ca şi anul trecut, în 2009 se înregistrează o producţie de struguri dulci şi atunci producătorii nu sînt nevoiţi să utilizeze must pentru producţie. În aceste condiţii, nu cred că vor fi multe cereri, însă dacă rămîn fonduri neacordate, ele vor fi realocate în cadrul altor măsuri” au explicat oficialii Ministerului Agriculturii. În anul 2009, pentru campanie viticolă 2008-2009 au fost accesaţi 5.000 euro, dintr-un total alocat acestei măsuri de 150.000 euro. Sprijinul financiar se calculează în conformitate cu art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol. Suma maximă a sprijinului este de 1,699 euro/%vol./hl pentru mustul de struguri concentrat, 2,206 euro/%vol./hl pentru mustul concentrat rectificat. “Creşterea tăriei alcoolice naturale prin utilizarea mustului de struguri concentrat sau a mustului de struguri concentrat rectificat se poate realiza o singură dată pentru aceeaşi cantitate de struguri proaspeţi, de must de struguri, de must de struguri parţial fermentat şi de vin nou aflat încă în fermentaţie obţinut din soiurile de struguri de vin admise în cultură în arealele viticole din România”, se arată în datele Ministerului Agriculturii. Programul Suport, din care face parte măsura “Utilizarea mustului concentrat” are o alocare financiară anuală de 42.100.000 euro, din 2009 - 2013.