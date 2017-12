Vivienne Westwood aduce romii pe podium la Săptămîna Modei de la Milano

Creatoarea britanică de modă Vivienne Westwood a lansat, la Săptămîna Modei de la Milano, o colecţie pentru sezonul primăvară-vară 2009 inspirată din cultura romă, prezentată de modele de această etnie, relatează cotidianul italian “Il Messaggero”. După ce în trecut se alăturase campaniei Liberty în favoarea drepturilor civile, creînd tricouri cu sloganul “I am not a terrorist, please don\'t arrest me” (Nu sînt terorist, vă rog nu mă arestaţi), ea a ales ca modele pentru noua sa colecţie pentru bărbaţi tineri bruneţi, cu pielea închisă la culoare, cu tatuaje, dinţi de aur şi lanţuri groase. Pentru ţinute, nonconformista creatoare a ales imprimeurile florale, caşmirul indian şi pantalonii drepţi suflecaţi.

Vivienne Westwood, cunoscută şi ca Madame Viv, a respirat atmosfera străzilor înguste din marile oraşe, pentru a înţelege viaţa celor fără adăpost şi s-a lăsat sedusă de cultura nomazilor. Iniţiativa ei a generat, însă, polemici. “Cred că Westwood are o idee despre romi care nu mai corespunde realităţii. Dacă vrea, o însoţesc eu într-o tabără de nomazi”, a declarat un oficial din Milano, Tiziana Maiolo, implicată ani de zile în activităţile pentru integrarea nomazilor. “Weswood este dezinformată şi nostalgică, pentru că romii nu mai sînt aceeaşi. Acum este vorba de oameni care nu mai vor să muncească, trimit copiii să cerşească şi trăiesc din furat. Eu am lucrat ani de zile pentru integrarea lor şi am înţeles în cele din urmă că vor să îşi facă un rost în viaţă, dar fără să respecte vreo regulă, aşa că, dacă aceasta este situaţia, trebuie să plece din oraşul nostru”, a adăugat ea.

Creatoarea de modă a explicat că această colecţie reprezintă “un omagiu adus unei minorităţi etnice pe care lumea o cunoaşte puţin, cu o istorie şi o cultură foarte veche”.