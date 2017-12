VIVO! Constanța găzduieşte EXPO ONG, ediția a 2-a!

VIVO! Constanța găzduieşte unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de promovare a voluntariatului constănțean din ultimii 15 ani! Evenimentul este intitulat EXPO ONG, ediţia a doua, organizat de Coaliția ONG-urilor Constanța.

Târgul va avea loc în perioada 21-22 ianuarie, la VIVO! Constanța, iar participarea expozanților va fi gratuită cu respectarea unui set de reguli din partea organizatorilor. În prezent sunt înscrise pe listă 24 ONG-uri care sunt membre ale Coaliției ONG-urilor. Acestea sunt: JCI Constanța, Save the Dogs and Other Animals, Asociația United Hands România, Creative Plus Constanța, Organizaţia Ecologistă Neguvernamentală "Mare Nostrum", Asociația Culturală Tomis, Asociația Sportivă SanaSport, Grup Civic Baricada Verde, Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin "Oceanic-Club", Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA), Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor PROCIVITAS (APP PROCIVITAS), Leadership Today, Asociația Tomis Antidrog, Creative Life Association, Cercetașii Marini şi Centrul pentru Resurse Civice, Asociația de Psihologie și Resurse Educaționale Alpha PsihoMed, Asociația România-Dacia Casa Noastră, Asociația House of Education and Innovation (HEI), Fundația Giovanni Bosco, Asociația Terra Viva, Asociația Lindenfeld, Asociația Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor, Organizația Noua Acropolă România Filiala Constanța și altele.

Prima ediție a EXPO ONG s-a încheiat cu un număr de aproximativ 200 de persoane care s-au înscris pe listele de voluntariat ale expozanților și lansarea unei broșuri cu activitatea și datele de contact ale ONG-urilor. Ediția din acest an își propune depășirea obiectivelor de la prima ediție prin: un număr de 25 de ONG-uri expozante, distribuirea a 1.000 de broșuri EXPO ONG ediția a 2-a în licee și facultăți, 500 de persoane noi care să devină voluntari în urma evenimentului, program de prezentări interactive susținute în paralel cu târgul pentru grupuri de 25 de persoane.

Târgul va avea loc în VIVO! Constanța, având ca parteneri GMB Computers, Junkers Design, Club Doors, Evenimente Constanța, VIVO! Constanța.

Vă aşteptăm cu drag!