Vizita Familiei Regale la CNSAS a iscat nemulţumiri în rîndul membrilor Colegiului

Însoţit de Regina Ana, Principesa Margareta şi Principele Radu, Regele Mihai s-a deplasat ieri la CNSAS, pentru a-şi vedea dosarul de urmărire. Mai mulţi membri ai Colegiului CNSAS s-au declarat nemulţumiţi de faptul că nu au fost anunţaţi oficial de vizita Familiei Regale la sediul instituţiei şi de faptul că, deşi au aşteptat, aceştia nu au putut discuta cu Regele Mihai I şi restul suitei regale. "Vă rog să reţineţi, aceasta a fost o vizită privată pe care Regele Mihai I şi familia sa i-au făcut-o lui Ticu Dumitrescu, nu o vizită oficială a Familiei Regale la sediul CNSAS. Am aşteptat aproape o oră în sala de Colegiu vizita suitei regale, însă aceştia nu au discutat decît cu Ticu Dumitrescu şi cu preşedintele Secaşiu. Noi, ceilalţi, nici măcar nu am fost anunţaţi oficial de vizită, am aflat din vorbă-n vorbă că urmează ca Majestatea Sa să vină aici. Scuzele astea cu lipsa scaunelor, a spaţiului, sînt baliverne", a declarat, după vizita Familiei Regale la CNSAS, Cazimir Ionescu, membru al Colegiului instituţiei, nemulţumit că nu a avut "onoarea" de a discuta cu Majestatea Sa. Anterior declaraţiei lui Ionescu, Florin Chiriţescu, şi el membru al Colegiului, a declarat jurnaliştilor prezenţi la CNSAS, în timp ce Familia Regală se afla în interiorul clădirii, că nu a fost invitat oficial la vreo întîlnire cu fostul suveran. Imediat după plecarea Familiei Regale, Ticu Dumitrescu a coborît în faţa sediului CNSAS pentru a le explica jurnaliştilor că suita regală a vizitat instituţia, " a discutat cu angajaţii şi, în special, cu şefii direcţiilor, după care a participat la o întrevedere cu preşedintele Claudiu Secaşiu şi cu mine".