Vizită istorică a reginei Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi soţul său, prinţul Philip, au sosit, miercuri seară, la Abu Dhabi, pentru a doua vizită în timpul domniei sale în această ţară arabă din Golf. În cadrul primei etape a vizitei sale, regina Elisabeta a II-a a vizitat Marea Moschee ce poartă numele lui Zayed ben Sultan Al-Nahyane, fondatorul Emiratelor Arabe Unite, mort în 2004. Regina, care a fost primită de şeicul Zayed în 1979, este, de această dată, invitata fiului său, şeic Khalifa ben Zayed Al-Nahyane. În afară de soţul şi de fiul său Andrew, suverana, în vârstă de 84 de ani, care este şi şef al Bisericii Anglicane, a fost însoţită de prinţul moştenitor al Abu Dhabi, şeic Mohammad ben Zayed Al-Nahyane şi de ministrul Afacerilor Externe, şeic Abdallah ben Zayed Al-Nahyane.

Emiratele sunt primul importator de produse britanice în Golful Persic şi primesc 120.000 de expatriaţi britanici. În timpul vizitei sale, regina Elisabeta a II-a a dezvăluit planurile muzeului Zayed, proiectat de firma britanică Foster and Partners şi ce va fi ridicat pe insula Saadiyat, în larg de Abu Dhabi, în parteneriat cu British Museum. Ieri seară, regina Elisabeta a II-a s-a dus în Oman, unde este oaspetele sultanului Qabous, ce sărbătoreşte 40 de ani de domnie. Cele şapte emirate ce formează federaţia Emiratelor Arabe Unite erau, până în 1971, sub protectorat britanic, în timp ce Omanul are legături istorice cu Marea Britanie.