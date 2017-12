Vizita lui Hillary Clinton la Moscova reflectă îmbunătăţirea, dar şi fragilitatea relaţiilor SUA - Rusia

Agenda vizitei la Moscova a secretarului american de Stat, Hillary Clinton, arată îmbunătăţirea dar şi fragilitatea relaţiilor diplomatice dintre SUA şi Rusia, în ultimul an, în domenii prioritare pentru administraţia americană, comentează ”The Washington Post”. Clinton, care a sosit joi dimineaţă la Moscova, pentru o vizită de două zile, urmează să discute despre negocierile purtate pentru înlocuirea Tratatului de Reducere a Armelor Strategice (START), despre posibile noi sancţiuni împotriva Iranului sau despre cooperarea celor două state în legătură cu războiul din Afganistan. Un acord care să permită armatei americane transportul de trupe şi echipament deasupra teritoriului rusesc începe să producă rezultate, după luni de blocaje. ”Cred că ultimul an a fost unul de succes. Acest lucru este cu atât mai adevărat, dacă avem în vedere în ce stadiu se aflau relaţiile bilaterale în momentul în care Obama a ajuns la putere. Stadiul era sub zero”, a apreciat Mihail Marghelov, preşedinte al Comitetului pentru Afaceri Externe din Camera Superioară a Parlamentului rus.

Atitudinea Rusiei faţă de problema adoptării de sancţiuni împotriva Iranului ilustrează promisiunile şi nesiguranţa noului parteneriat dintre cele două mari puteri, potrivit publicaţiei americane. După mai multe luni în care oficialii americani au depus eforturi pentru a convinge Rusia, timp în care Iranul şi-a continuat provocările la adresa comunităţii internaţionale, Rusia a acceptat posibilitatea adoptării de sancţiuni împotriva Teheranului. Totuşi, sprijinul Rusiei are limite. Un oficial rus care a solicitat anonimatul a declarat că Guvernul de la Moscova nu sprijină sancţiuni economice generale, ci sancţiuni care să vizeze neproliferarea nucleară. Scutul american antirachetă reprezintă un alt punct de divergenţe între cele două state. Potrivit unui oficial american, Guvernul rus a primit, timp de mai multe luni, informaţii în legătură cu noul sistem, dar nu i s-a spus ce ţări vor găzdui elementele acestui scut.