Vizita lui Mazăre în SUA, la latitudinea procurorilor

04:43:24 / 12 Februarie 2015

Targul de investitori straini

domne,inteleg sa mearga ,Presedintele,Prim Ministru in tara Marelui Licurici pentru iluminare si sa primeasca binecuvantarea,dar ca sa mearga si primarii ca la shoping ....sa cauti investitori este prea mult.Sa credem ca si Bachtel,Microsoft,Ford,EADS-ul tot asa au fost adusi in Romania?DomnPrimar,nu te mai ploconi domnule l-a procurori sa-ti dea drumul sa zbori peste ocean,ca sti doar, astia daca nu te pot aresta ,te streseaza cu sicane. Ma intreb cum te lasa sa iesi cu barca pe lac.Eu zic sa faceti un efort financiar de la buget sau de la sponsori si,pe linga targurile de job-uri pt tarile ,,civilizate'',organizati in loc de licitatii ,un tirg de ....investitori staini.Straini ,neaparat , astia nu sunt arestati pentru dare de mita.Ei fac lobby.Si ,plus de asta, investitori romani nu prea mai sunt.Ori sunt in faliment ori sunt la puscarie.