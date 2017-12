Vizită prezidenţială de peste Prut

Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a mers, sâmbătă, la Centrul de Agrement „New Paradise” din Eforie Sud, unde se află, pentru o săptămână, 300 de copii din ţara vecină. Deşi iniţial îşi anunţase apariţia, preşedintele României, Traian Băsescu, nu a ajuns la tabăra internaţională de la Eforie. Din cei 300 de copii din Republica Moldova care se află de sâmbătă şi până la sfârşitul săptămânii în Eforie Sud, 200 provin din familii care au avut de suferit în urma inundaţiilor, iar 100 au fost recompensaţi pentru rezultatele bune la învăţătură. „Pentru dumneavoastră (n.r. - copiii din Moldova), săptămâna aceasta va fi ca un calmant, întrucât durerea există chiar dacă am dat asigurări că vom construi case. Această săptămână vă prinde bine pentru că unii dintre voi cred că sunteţi pentru prima oară la mare şi prima oară în România. Am vrut să vă văd, pentru că mă aflu şi eu în zona aceasta, merg spre casă şi am dorit să vă salut şi să vă urez o vacanţă frumoasă”, le-a spus Mihai Ghimpu copiilor prezenţi la New Paradise. Preşedintele interimar al Republicii Moldova a făcut fotografii cu copiii, dar şi cu motanul Garfield, mascota evenimentului. De asemenea, cei prezenţi s-au bucurat şi de un micro-recital al formaţiei El Negro. Cazarea celor 300 de copii din Republica Moldova este asigurată de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, iar transportul din Republica Moldova până în România a fost suportat de preşedinţia ţării vecine. Mihai Ghimpu s-a aflat într-o vizită neoficială în România, care nu a fost anunţată de Preşedinţie, iar vineri s-a întâlnit, la Neptun, cu Traian Băsescu.