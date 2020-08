Vlad Achim a plecat de la Viitorul la Dinamo

Directorul sportiv Rufo Collado a anunţat, prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro, transferul mijlocaşului Vlad Achim la Dinamo Bucureşti pentru următoarele două sezoane competiţionale.

Ultima oară la Viitorul Constanţa, Vlad Achim (31 de ani) a început fotbalul la juniorii clubului Farul Constanţa şi a mai jucat în carieră pentru Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Voluntari, FCSB şi FC Botoşani.

3 trofee a câştigat Vlad Achim în carieră: Cupa României şi Supercupa României cu Viitorul Constanţa (ambele în 2019) şi Cupa Ligii cu FCSB (2016).

30 de meciuri a jucat Vlad Achim, sezonul trecut, pentru Viitorul Constanţa, 28 în campionat şi două în Europa League. A marcat 5 goluri, toate în Liga 1.

2 convocări la echipa naţională a ţării noastre are Vlad Achim, fiind rezervă în meciurile Grecia vs România 0-1 (preliminarii CE 2016) şi Italia vs România 2-2 (amical, 2015).

MULŢUMIM, VLAD ACHIM!

„Mijlocașul Vlad Achim nu mai este de astăzi jucătorul formației noastre, după ce contractul dintre cele două părți a expirat.

Ajuns la formația noastră la începutul sezonului 2018/2019, Vlad Achim a îmbrăcat de 65 de ori tricoul negru-albastru în toate competițiile, reușind să înscrie și 7 goluri.

Cu FC Viitorul Constanța a câștigat Cupa și Supercupa României în 2019.

Mulțumim Vlad Achim pentru evoluțiile în tricoul negru-albastru și îţi dorim mult succes pe viitor!”, a notat site-ul oficial al FC Viitorul Constanţa.