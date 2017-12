Vlad Cosma, pus sub control judiciar

Procurorii DNA au dispus ieri măsura controlului judiciar în cazul deputatului PSD Vlad Cosma, pentru întreaga perioadă a urmăririi penale pentru infracţiunea de trafic de influenţă. De altfel, parlamentarul s-a prezentat ieri la sediul DNA Ploieşti, unde i-a fost adusă la cunoştinţă această măsură. În perioada în care se află sub control judiciar, deputatul Vlad Cosma are mai multe obligaţii, între care aceea de a se prezenta la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti ori de câte ori este chemat, de a-i informa pe anchetatori cu privire la schimbarea locuinţei, de a se prezenta la organul desemnat cu supravegherea, conform programului sau ori de câte ori este chemat. De asemenea, deputatul nu are voie să părăsească teritoriul României fără încuviinţarea prealabilă a procurorilor de caz şi nu are voie să se apropie şi nici să comunice direct sau indirect cu inculpaţii Răzvan Alexe, Mircea Cosma, Daniel Adrian Alixandrescu şi cei trei oameni de afaceri denunţători în acest dosar de corupţie.