Vlad Coşoreanu aduce României o medalie de bronz

Elevii constănţeni continuă să se remarce cu rezultate extraordinare la competiţiile organizate peste hotare. Un exemplu de elev care, an de an, a adus la malul mării premii importante obţinute în afara ţării este Vlad Coşoreanu. El este în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ovidius” şi în perioada 15 - 21 iulie a participat la cea de-a XXIV-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Biologie, organizată în Berna, Elveţia, unde a obţinut medalia de bronz. Ieri, el s-a întors în ţară. Contactat telefonic pentru a povesti experienţa din Elveţia, Vlad s-a dovedit a fi încă sub imperiul emoţiilor şi oboselii după o săptămână întreagă de probe solicitante (şase probe, patru practice şi două teoretice - n.r.). A mărturisit că a fost pe punctul să piardă medalia din cauza probelor practice. „Am avut ghinion. Am fost la limită cu punctajul obţinut. La una din probele practice, s-a oprit cronometrul şi nu am ştiut cât timp mai am. Am pierdut puncte importante, dar plecarea în Elveţia a fost o experienţă extraordinară. Am fost copleşit de emoţii, dar şi de presiunea care plana asupra noastră în timpul concursului. Dar am avut şi timp liber şi am putut să mă distrez şi să cunosc lume nouă”, a spus olimpicul.

TREI MEDALII Alături de Vlad, şi alţi doi elevi români au obţinut medalia de bronz la competiţia internaţională: Oana Elena Băran - Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti şi Cristian Alexandru Bolunduţ (Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca). Cu alte cuvinte, din cei patru elevi români calificaţi la olimpiadă, trei au obţinut medalii. Olimpiada Internaţională de Biologie din acest an a reunit 240 de concurenţi din 60 de ţări. Olimpicii români au revenit în ţară ieri, la ora 15.30, pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” (via Zürich).