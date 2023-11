Vlad Pascu, trimis în judecată pentru trafic de droguri, alături de părinţi

Vlad Pascu, şoferul drogat de 19 ani care a omorât doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, a fost trimis în judecată de DIICOT alături de părinţii săi, Miruna şi Mihail Claudiu Pascu.



Informaţia apare pe portalul instanţelor de judecată.



Vlad Pascu este acuzat de consum şi trafic de droguri, Miruna Pascu de infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, iar Claudiu Pascu de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.



Tânărul şi mama se află în arest preventiv, în timp ce tatăl este sub control judiciar.



Miruna Pascu este acuzată că ar fi şantajat o fată, martoră în dosarul în care este cercetat fiul ei. Concret, ea ar fi ameninţat-o pe prietena lui Vlad Pascu că va face publice informaţii şi imagini compromiţătoare despre ea, dacă va colabora cu procurorii.



Prietena lui Vlad Pascu le-a povestit procurorilor că la petrecerile organizate în casa acestuia se consuma o cantitate mare de droguri şi medicamente.



De asemenea, fata a relatat că Vlad Pascu "fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină", după care se urca pe acoperiş şi plângea.



Conform documentelor de la dosar, la începutul lunii septembrie, o fată şi mama ei au depus o sesizare la DIICOT în care spuneau că Miruna Pascu îi furniza droguri fiului ei.



Procurorii susţin că fata respectivă şi Vlad Pascu se cunoşteau de trei ani, fiind în acelaşi anturaj de tineri consumatori de droguri de risc şi mare risc.



După producerea accidentului din localitatea 2 Mai, în mass-media a apărut un videoclip filmat în locuinţa lui Vlad Pascu, în care el şi prietena lui, aflaţi sub influenţa stupefiantelor, îşi afirmau calitatea de consumatori de Oxycodonă (drog de mare risc, opioid sintetic ale cărui efecte sunt, potrivit studiilor ştiinţifice, de două ori mai puternice decât ale heroinei), fiind vizibile efectele pe care drogurile le aveau asupra comportamentului lor.



Relevantă în acest sens este declaraţia dată de fată în faţa procurorilor.



"În vara anului 2020, imediat după ridicarea restricţiilor generate de pandemie, l-am cunoscut pe Vlad Pascu, într-un anturaj din care mai făceau parte Rareş Ion, Tudor zis 'Maru' şi mai mulţi băieţi şi fete ale căror nume nu mi le amintesc. Ştiu că la acel moment Vlad Pascu se droga cu mai multe feluri de droguri, respectiv fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină, de obicei acasă la Pascu, într-o casă, pe str. Tipografilor, nr. 29, unde, până la un punct, Vlad a locuit cu tatăl lui şi soţia acestuia, precum şi cu sora lui vitregă, iar din primăvara acestui an tatăl lui a început să se mute treptat de acasă şi să îl lase să stea singur. Din ce ştiu, partajul între părinţii lui a fost făcut în primăvara acestui an, iar mama lui Vlad i-a cedat dreptul ei de proprietate a unei jumătăţi din casa din Tipografilor lui Vlad. Acest lucru îl cunosc de la Vlad. Începând cu luna martie 2023, cam de când a rămas Vlad singur în casă, ne-am întâlnit de mai multe ori la el acasă, pe str. Tipografilor, şi am participat la petreceri, unde se consumau şi droguri pe care le aducea Vlad", spune fata.