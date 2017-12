Vlad şi Nico, calificaţi în finala Eurovision

Vlad Miriţă şi Nico, reprezentanţii României la Eurovision, s-au calificat în finala concursului, care va avea loc sîmbătă seară, după ce au trecut, marţi, de semifinala desfăşurată la Belgrad. Nico Matei şi Vlad Miriţă concurează la Eurovision cu piesa „Pe o margine de lume”, compusă de Andrei Tudor.

Reprezentanţii României au fost selectaţi în finala de sîmbătă în urma voturilor telefonice ale telespectatorilor din ţările participante, acestora nefiindu-le însă permis să îşi voteze proprii concurenţi. În urma acestei prime semifinale s-au mai calificat şi concurenţii din Grecia, Rusia, Finlanda, Bosnia-Herţegovina, Israel, Armenia, Polonia, Norvegia şi Azerbaidjan. În finală, reprezentanţii României vor concura, alături de ceilalţi calificaţi, cu Marea Britanie (poziţia 2), Germania (poziţia 4), Franţa (poziţia 19), Spania (poziţia 22) şi Serbia (poziţia 23), ţări participante direct în finală, conform noului Regulament EBU. „Nu îmi este frică de niciun concurent, practic, sîntem toţi prieteni, dar îmi plac foarte mult piesele şi coregrafiile Greciei, Ciprului şi Finlandei. În schimb, reprezentantul Rusiei este un fiţos şi nu îmi place nici scenografia. Scena este prea încărcată, se întîmplă prea multe lucruri acolo”, a Nico. De asemenea, interpreta s-a declarat extrem de mulţumită de modul în care au decurs repetiţiile şi de organizare. „Toate repetiţiile de pînă acum au mers excelent. Nu am avut nicio problemă cu sunetul sau cu altceva. În toată cariera mea nu s-a întîmplat vreodată ca totul să meargă atît de bine. În România, oriunde mergi, la o televiziune sau la un concert, nu există să nu ai probleme cu sonorizarea. Aici totul a decurs excelent”, a mai spus Nico.

Nico şi Vlad vor urca primii pe scenă, în finala din 24 mai

Sorţii au decis ca România să fie cea care va deschide competiţia din 24 mai. Cu toate acestea, echipa noastră îşi păstrează optimismul: „La semifinala Selecţiei Naţionale am intrat în concurs tot de pe prima poziţie şi iată că ne-a adus noroc”, a remarcat compozitorul Andrei Tudor. La rîndul său, Vlad Miriţă s-a arătat foarte optimist în ceea ce priveşte finala concursului. „Cred mult în locul 1. Aşa s-a întîmplat şi la preselecţia din România, cînd am intrat tot primii în concurs şi am cîştigat preselecţia\", a declarat Vlad Miriţă. Poziţiile de pe care vor intra în concurs celelalte finaliste sînt: 2 – Marea Britanie, 4 – Germania, 5 – Armenia, 6 – Bosnia şi Hertzegovina, 7 – Israel, 8 – Finlanda, 10 – Polonia, 19 – Franţa, 20 – Azerbaidjan, 21 – Grecia, 22 – Spania, 23 – Serbia, 24 – Rusia, 25 – Norvegia.

Reprezentanţii României la Eurovision spun că au primit foarte multe mesaje din ţară, nu doar de la familie, ci şi de la colegii de breaslă. „Am primit foarte multe mesaje şi le mulţumim tutror pentru ele. Ne-am uitat şi pe youtube, şi ne-au felicitat foarte mulţi, mai ales din străinătate”, a precizat Nico, care a mai afirmat că, după semifinală, a fost sunată de fiica ei, care i-a spus: „mami, you are the best!”. Printre cei care le-au trimis mesaje de felicitare sau i-au sunat, se numără Kamara, Corina Dănilă, Radu Groza, aproape toată echipa Ciprului - individual -, Zoia Alecu, colegii lui Vlad de la Operă. Nico a primit, pînă miercuri la prînz, 65 de mesaje, iar Vlad a primit 50.

În cea de-a doua semifinală, care se va desfăşura astăzi, se vor confrunta: Islanda, Suedia, Turcia, Ucraina, Lituania, Albania, Elveţia, Republica Cehă, Belarus, Lituania, Croaţia, Bulgaria, Danemarca, Georgia, Bulgaria, Malta, Cipru, Macedonia şi Portugalia.

Nico şi Vlad Miriţă au cîştigat, pe 24 februarie, finala naţională Eurovision, cu melodia „Pe-o margine de lume”, obţinînd un total de 271 de puncte din partea juriului şi din partea publicului. Cei doi s-au clasat pe primul loc şi în preferinţele publicului şi în cele ale juriului.

La ediţia din 2008, organizată în capitala Serbiei, Belgrad, participă 43 de ţări, acesta fiind un record ca număr de concurenţi. Belgrade Arena, sala în care se desfăşoară Eurovision Song Contest 2008, are o capacitate de 23.000 de locuri şi a mai găzduit, printre altele, Campionatul European de Baschet din 2005, dar şi concerte ale unor nume de marcă, precum „The Chemical Brothers”, Joe Cocker şi Andrea Bocelli.