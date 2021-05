Vlad Voiculescu: Nu am anticipat că vor exista centre închise pentru privilegiați

Am preluat un minister în colaps. Sunt foarte importante și capabilitățile ministrului de comunicare, dar în același timp instituții nu se construiesc doar prin imagine, prin comunicare, ci prin echipe, cu oameni buni, cu timp, cu așezare. Altfel după noi nu rămâne nimic. Problema statului rămâne capacitatea limitată a instituțiilor. Eu am crezut că fiecare minut trebuie dedicat adunării oamenilor și proiectelor.

Am greșit în anumite aspecte și cred că atunci când m-am așteptat la decență de la politicieni și o parte a presei. în vremuri de pandemie, în care oameni mor, cred că am greșit.

Am crezut că am ieșit din epoca epoleților, a specialilor, a privilegiilor. Și aici cred că m-am înșelat. Dar sunt sigur că acesta este drumul.

Vaccinarea, subiect al ciocnirii de mentalități: am insistat ca vaccinarea să fie făcută întâi pentru bătrâni și bolnavi. Altcineva a decis altfel, noi am obținut doar un anumit procent. Nu am anticipat că vor exista centre închise pentru privilegiați. Când am spus lucrul ăsta, a trecut, când l-am arătat cu date, am vrut să fac un gest de transparență. Atunci am avut o investigație a corpului de control al premierului unei țări care și-a asumat transparența, ideea că toți suntem egali în fața legii și a statului.