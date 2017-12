Vladimir Mitea şi Mircea Pîrjol, românii care şi-au măsurat muşchii cu puternicii lumii

Aşa cum fotbaliştii din întreaga lume visează cu ochii deschişi la o finală de Champions League, cei mai puternici sportivi ar face orice pentru un titlu mondial în “Strongman Champions League”. Dacă în sportul - rege contează pînă la urmă tehnica, driblingurile şi cît mai multe goluri în poarta adversarilor, forţoşii sînt obişnuiţi să “fenteze” camioanele, anvelopele gigant sau pietrele ridicate doar de titanii zilelor noastre. Şi pentru că succesul de care se bucură în lume concursurile gen “World’s Strongest Man” este împărtăşit în mare măsură şi în România, ţara noastră a fost aleasă să găzduiască o etapă din circuitul mondial. Concursul “Baumit Strongman Champions League 2008” a adus la start, în acest weekend, în staţiunea Mamaia, 11 dintre cei mai puternici sportivi din întreaga lume. Organizat de companiile Fade In şi Power Marine, cu sprijinul Primăriei Constanţa şi supervizarea International Federation Strong Athelets în două etape, 15 şi 16 august, concursul a început sub cele mai bune auspicii. “Este pentru a doua oară cînd România a reuşit să aducă cei mai puternici oameni aici. Prima dată a fost în urmă cu opt ani, însă concursul nu s-a bucurat de susţinerea necesară. Chiar dacă aceşti sportivi extraordinari vor sta pe litoral numai două zile, Constanţa va intra astfel în circuitul internaţional cu un concurs de anvergură internaţională\", a declarat ieri, în cadrul conferinţei de prezentare a sportivilor, reprezentantul companieri Fade In, Claudiu Chimoiu. Prezent la eveniment, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a salutat iniţiativa organizatorilor şi s-a arătat încîntat că oraşul nostru a fost desemnat să găzduiască o asemenea competiţie. “Treaba este mult mai serioasă decît la competiţia de Strongman din luna iunie, găzduită tot de Constanţa, mai ales că acum avem o etapă din circuitul mondial. Sînt printre cei mai puternici sportivi din întreaga lume, aşa că ne dorim să avem în fiecare an această etapă la Constanţa”, a declarat Radu Mazăre.

Halterele şi “pietrele lui Atlas”, probele de foc

Şi cum la un concurs de Strongman contează cel mai mult faptele, sportivii care scriu istoria în Liga Campionilor la forţă au trecut la fapte. Cu lituanianul Zydrunas Savickas în mare formă, dar şi sîrbul Ervin Katona gata să îi ia faţa monstrului baltic, concurenţii, printre care şi românii Mircea Pîrjol, vicecampionul de la “Strong Man Mamaia 2008” şi Vladimir Mitea au debutat, ieri, la ora 16.00, în primele patru probe, în parcarea de la Aqua Magic. Pe o căldură sufocantă, cei 11 sportivi încep lupta cu ridicarea unei haltere de 135 de kilograme. În doar un minut, Savickas reuşeşte 11 repetări, Katona îl secondează cu “doar” nouă ridicări, iar podiumul primei probe este completat cu execuţia de şapte repetări a letonului Agris Kazelniks. Mircea Pîrjol reuşeşte să ridice haltera de patru ori, în timp ce Mitea încheie prima sa evoluţie într-o asemenea competiţie fără să reuşească vreo repetare. Un mic respiro, proba de butoaie aruncate peste ştacheta înălţată la 5 metri, însă doar cei mai buni se dovedesc Ervin Katona - 15 reuşite, Savickas - 11 şi ungurul Zsolt Szabo - 11. “Au fost două probe destul de obositoare, însă trebuie să merg pînă la capăt dacă vreau să cîştig. Este o competiţie forate strînsă, dar sper că voi ieşi învingător”, a declarat Savickas. Cea de-a treia probă din concurs, menţinerea unei greutăţi de 25 în echilibru cît mai mult timp, îi solicită la maximum pe sportivi. Katona se dovedeşte cel mai tare cu 57 de secunde, Savickas se mulţumeşte cu doar 53 de secunde, aşa că toată lumea îşi strînge toate forţele pentru ultima şi cea mai dificilă probă. După trei ore şi jumătate de concurs, cei 11 sportivi trec la “Pietrele lui Atlas”. Ca de obicei, Savickas şi Katona îşi iau partea leului, ungurul Szabo îi secondează, în vreme ce Mitea rămîne doar cu experienţa participării la un concurs unic în lume. Dar lucrurile nu se termină aici, întrucît astăzi, tot de la ora 16.00, în parcarea Aqua Magic, urmează alte patru probe devastatoare pentru sportivii care îşi doresc atît de mult să fie, măcar o dată în viaţă, “World’s Strongest Man”.