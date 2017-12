Vladimir Putin a evitat mai multe întrebări delicate

Premierul rus, Vladimir Putin, şi-a exprimat opinia în legătură cu multiple subiecte, într-o şedinţă televizată de întrebări şi răspunsuri, care a durat peste patru ore, joi, dar anumite întrebări delicate, care puteau fi văzute pe o bandă, pe ecran, au rămas fără răspunsuri. Agenţia France Presse prezintă câteva dintre întrebările apărute în cele patru ore pe o bandă, afişată din timp în timp, pe ecranul postului public de televiziune, Rossia:

- Când nu vor mai lua medicii mită?

- Când va dispărea sistemul feudal din Rusia?

- Când vom avea libertate de exprimare şi alegeri libere?

- Când se va aplica legea funcţionarilor şi celor bogaţi?

- Când vom avea o democraţie adevărată?

- Când vom trăi bine?

- Când veţi ieşi definitiv din politică?

- Se va termina, într-o zi, bordelul care domneşte în Rusia?

- Doar întrebările care nu deranjează ajung la dumneavoastră?

Potrivit postului public de televiziune Rossia, organizatorul evenimentului, peste două milioane de întrebări, vizând centre de interes diferite ale populaţiei, au fost trimise prin telefon, prin mesaje pe telefonul mobil sau pe Internet.

Anumite întrebări se vor dovedi periculoase pentru cei care le-au adresat. De exemplu, un medic cardiolog rus din Ivanovo, care s-a plâns premierului rus Vladimir Putin, la televiziune, cu privire la starea reală a sistemului de sănătate, a fost convocat la Parchetul regional. “Medicul a fost invitat la Parchet pentru a da explicaţii şi a se explica în legătură cu ceea ce pretinde”, a declarat o reprezentantă a Parchetului din Ivanovo, Valentina Krucinina. În cadrul unei sesiuni televizate de întrebări şi răspunsuri cu prim-ministrul, cardiologul Ivan Hrenov i-a spus prin telefon că, în timpul unei vizite în regiune luna trecută, a fost creată o situaţie artificială pentru a-i fi prezentat spitalul în condiţii mai bune decât în realitate. Acesta a afirmat că au fost demontate echipamente din alte instituţii medicale pentru a fi instalate în acest spital, că bolnavii erau de fapt membri ai personalului deghizaţi şi că personalul de îngrijire şi medicii au primit consemn să declare că primesc salarii mult mai mari decât în realitate.

O afirmaţie cu posibile repercursiuni a făcut joi şi ministrul Justiţiei, Aleksandr Konovalov. Sistemul penitenciar rusesc, care eliberează în fiecare an 300.000 de persoane transformate în lupi, constituie o ameninţare pentru societate şi stat, a apreciat acesta. “Dacă în fiecare an 300.000 de persoane transformate în lupi continuă să iasă din locurile noastre de detenţie, foarte curând vom ajunge nu numai la distrugerea tuturor activităţilor statului şi ale societăţii, dar şi la un mare carnagiu”, a apreciat ministrul. Aleksandr Konovalov a insistat întotdeauna asupra unei reforme fundamentale a sistemului penitenciar. Condiţiile dure de detenţie din Rusia sunt denunţate în mod regulat de organizaţiilor neguvernamentale, iar autorităţile penitenciare sunt acuzate cu regularitate de abuzuri şi corupţie. În plus, clanurile criminale joacă un rol central în închisori, unde recrutează numeroşi membri.