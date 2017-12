Vladimir Putin a promulgat o lege care limitează activităţile blogurilor

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care îi obligă pe administratorii blogurilor să obţină autorizaţii de funcţionare şi să prezinte identitatea reală online, o măsură criticată dur de avocaţi şi de grupurile pentru libertatea de exprimare, scrie ziarul The New York Times. Cunoscută sub denumirea "Legea blogurilor", măsura prevede că orice platformă online care are zilnic peste 3.000 de vizualizări va fi considerată echivalentul unei publicaţii, astfel că va avea responsabilităţi în privinţa veridicităţii informaţiilor difuzate. În plus, măsura legislativă obligă autorii materialelor difuzate pe bloguri să îşi dezvăluie identităţile reale online. Companiile care oferă platforme pentru căutări online şi reţelele de socializare vor trebui să menţină baze de date cu sediul în Rusia, informaţiile urmând să fie stocate cel puţin şase luni. În urmă cu câteva săptămâni, Vladimir Putin a declarat că internetul "a fost conceput şi s-a dezvoltat" ca proiect al Agenţiei Centrale de Informaţii din Statele Unite (CIA).