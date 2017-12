Vladimir Putin: Internetul este un proiect al CIA

10:37:42 / 30 Aprilie 2014

R72QmQsS

Mai Dan Diaconescu, zis si Elodia, dupa ce ca lucrezi in Politie, n-ai curaj sa-ti treci nuleme. ..Eu macar am avut curajul sa ma duc acolo sa filmez.Cred ca trebuia sa ma consult cu tine cand am dat titlu la clip, dar probabil dormeai la ora respectiva. Eu am fost singurul din presa la fata locului. Deci sursa e la mine. Unde scrie in articolul meu, ca polistii au folosit pistoalele? Vezi daca te grabesti ..Plus ca nu se leaga deloc lucrurile din comunicat cu realitatea cred ca mai revin cu cateva detalii. Pentru ca nu am pus tot ce am filmat.