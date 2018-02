Vlădoiu a debutat cu gol la Trofeul „Telegraf”

După ce la ediţia precedentă a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, în turneul „ultra” old-boys, au evoluat pentru prima oară Mihail Majearu, Miodrag Belodedici şi Tudorel Cristea, în acest an a venit rândul fostului internaţional Ion Vlădoiu să debuteze în tricoul formaţiei ASC Săgeata Stejaru. Duminică seară, la Sala Sporturilor din Constanţa, fostul atacant al formaţiilor FC Argeş, Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti şi Universitatea Craiova a contribuit la calificarea echipei ASC Săgeata în finala mare a competiţiei, marcând şi golul care s-a dovedit decisiv în victoria cu scorul de 3-2 din partida cu echipa „Tanța și Costel” Medgidia. În vârstă de 49 de ani, Vlădoiu îşi doreşte să câştige turneul cu ASC Săgeata, finalista de anul trecut din turneul „ultra” old-boys, avându-l coechipier şi pe Belodedici.

„Mi-a făcut mare plăcere. Anul trecut nu am putut veni. Trebuia să vină şi Belo, dar a avut ceva probleme astăzi (n.r. - duminică). Mă bucur că am putut să-mi ajut echipa şi ne-am calificat în finală. Sper să-l conving şi să vină şi Belo la finală. A aflat de la băieţi că anul trecut a ratat o lovitură de la şapte metri, pentru că el nu mi-a spus, şi o să-l bag în şedinţă. Eu i-am spus că e greu să dai goluri. Dar nu mă înţelege. I-.am spus că postul lui este fundaş, central sau libero, sau undeva la mijloc, dar el vrea să joace vârf în ultima perioadă. Îi place să dea goluri, dar e mai greu acolo, poarta e mai mică. Pe unii dintre jucători îi ştiam şi mă bucur că ne-am revăzut după atâţia ani, într-un mediu atât de plăcut. Am avut un adversar redutabil, un meci destul de solicitant. Am avut şi multe ocazii de gol şi aşa se întâmplă când ratezi, adversarul revine şi ne-am făcut meciul mai greu. Dar victoria e mai dulce când e la limită”, a declarat Vlădoiu.

FOTBALUL ROMÂNESC TREBUIE SĂ PROGRESEZE

Referitor la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, în care duelul se va da între actualul preşedinte, Răzvan Burleanu, şi fostul internaţional Ionuţ Lupescu, Jean Vlădoiu a spus: „Cel mai important este ca fotbalul românesc să progreseze. Sunt doi oameni deosebiţi (n.r. - Ionuţ Lupescu şi Răzvan Burleanu). Pe Răzvan l-am cunoscut şi am lucrat patru ani de zile, pe Ionuţ îl cunosc de cînd era jucător. În orice caz, eu cred că este un mare câştig pentru fotbalul românesc. Eu cred că Răzvan a încercat în ultimii patru ani să facă lucruri bune, iar dacă va mai avea şansa încă patru ani, doamne ajută. Eu, personal, sunt alături de el. Dacă Ionuţ va reuşi să câştige, să dea Dumnezeu să facă ceea ce trebuie pentru fotbalul românesc. Sunt ferm convins că ambii îşi doresc ca fotbalul românesc să redevină ceea ce a fost cu mulţi ani în urmă”.

Iar despre ratarea play-off-ului de către Dinamo, Vlădoiu a recunoscut că nu prea a dormit în noaptea de sâmbătă spre duminică: „Nu prea mi-am revenit, nu am dormit bine. M-am enervat când am văzut o aşa atitudine, aşa joc. Mai ales că Viitorul le-a făcut viaţa uşoară. La Astra s-au dus lamentabil, iar unii jucători nu s-au adaptat la terenul foarte greu. Din păcate, asta e. Eu cred că în play-off se poate întâmpla orice. Şi echipa lui Gică (n.r. - Hagi) joacă foarte bine. Sunt nouăzeci de minute în care, cu determinare, oricare poate bate pe oricare, sunt echipe bune, CFR, FCSB, Craiova, nu mai sunt favorite. Va fi un play-off foarte interesant. Îmi pare rău că Dinamo nu participă”.

