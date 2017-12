Vlasov, out! Daraban, in!

Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) l-a suspendat din funcţia de preşedinte pe Mihail Vlasov, arestat preventiv. Interimatul va fi asigurat de vicepreşedintele CCIR şi şeful CCINA Constanţa, Mihai Daraban, până la 27 martie, când va avea loc Adunarea Generală a CCIR şi vor fi declanşate alegeri anticipate prin moţiune de cenzură. Tot cu titlu interimar, Brânduşa Ştefănescu a preluat preşedinţia Autorităţii de nominare, care face parte din Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional. Vineri, în cadrul unei conferinţe, oficialii CCIR au precizat că „revenirea Registrului Comerţului la CCIR va fi o prioritate şi pentru viitorul preşedinte“. Reamintim că Vlasov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, la mijlocul săptămânii, de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care este acuzat că ar fi cerut un milion de euro de la un om de afaceri, pentru a-l ajuta să câştige un dosar de arbitraj. El a fost prins în flagrant, într-un restaurant din Bucureşti, asupra sa fiind găsită suma de 200.000 euro. Vicepreşedinţii CCIR au declarat vineri că nu ştiau că Vlasov ia mită: „Ştiam că merge în cazinouri. Era ilogic să-l întrebi din ce trăieşte. Are o casă de avocatură, are imobile la Iaşi din care primeşte chirie, plus bonificaţie de la Camera de Comerţ de 6.000 - 7.000 lei pe lună“. Cele mai mari şanse să-i ia locul lui Vlasov le are vicepreşedintele CCIR şi şeful Camerei din Bucureşti, Sorin Dimitriu.