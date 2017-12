Vocea actriţei Helena Bonham Carter, într-o reclamă împotriva abuzului domestic

Actriţa britanică şi-a împrumutat vocea într-o reclamă MTV împotriva abuzului domestic, care foloseşte pasaje despre dragoste din scrisoarea apostolului Pavel către Corinteni. Spotul publicitar de 60 de secunde, creat de agenţia Ogilvy Advertising, ilustrează un cuplu în mediul domestic. Soţul ţipă la soţie care este îmbrîncită într-o altă cameră, ilustrîndu-se metaforic puterea cuvintelor de a face rău. Telespectatorii nu aud însă dialogul dintre cei doi, ci vocea Helenei Bonham Carter care recită versuri din scrisoarea apostolului Pavel către Corinteni, despre răbdarea pe care o presupune dragostea. Sloganul campaniei este “If only you could see the damage words cause / Dacă ai putea vedea răul pe care îl cauzează cuvintele”. Reclama a fost lansată de marţi pe canalele MTV din Europa şi face parte din campania postului de televiziune intitulată Staying Alive, în traducere Să rămîi în viaţă. Reprezentanţii MTV au declarat că reclama va putea fi văzută şi online şi iau în considerare introducerea ei în cinematografe.