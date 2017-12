Vocea lui Obama, pe un single de pe ultimul album Coldplay

Preşedintele american, Barack Obama, admirator declarat al trupei Coldplay, şi-a dat acordul ca o înregistrare cu vocea lui să fie inclusă într-un single care apare pe ultimul album de studio al formaţiei britanice. Preşedintele american a cântat la funeraliile Clementei C. Pinckney, una dintre victimele ucise într-un atac armat comis într-o biserică afroamericană istorică din Charleston, în acest an, iar înregistrarea respectivă va fi inclusă într-un single al trupei Coldplay. ”Avem un mic videoclip care îl prezintă pe Barack Obama interpretând ”Amazing Grace” în acea biserică”, a declarat Chris Martin, solistul trupei Coldplay, pentru tabloidul britanic ”The Sun”. ”Am decis să îl folosim datorită semnificaţiei istorice a acestui gest şi datorită mesajului transmis de acest cântec”, a adăugat Chris Martin.

Casa Albă a acordat un permis special trupei Coldplay pentru ca aceasta să folosească înregistrarea audio în single-ul ”A Head Full of Dreams”, care va fi lansat oficial pe 27 noiembrie, cu câteva zile înainte de apariţia pe piaţă a albumului omonim. ”A Head Full of Dreams”, al şaptelea album de studio din discografia trupei Coldplay, va fi lansat pe 4 decembrie. Trupa britanică intenţionează să promoveze noul album printr-un turneu care va debuta la începutul anului viitor. Trupa Coldplay, alcătuită din solistul Chris Martin, chitaristul Jonny Buckland, basistul Guy Berryman şi toboşarul Will Champion, a fost înfiinţată în 1996. Formaţia a câştigat şapte premii Grammy, iar albumele sale s-au vândut în peste 80 de milioane de copii pe plan mondial.

