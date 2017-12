Vocea Mr. Big, în concert la Constanţa

Constănţenii vor avea prilejul, luna viitoare, să îl urmărească în recital pe Eric Martin, cel care a făcut din Mr. Big una din cele mai cunoscute formaţii ale tuturor timpurilor. Artistul care a mai concertat, anul trecut, şi la Bucureşti, va aduce în clubul constănţean Doors, pe 30 martie, de la ora 21.00, povestea unor melodii consacrate precum “Wild World” sau “To Be with You”. Eric Martin vine cu un concept inedit pentru concertele sale de până acum, un recital solo acustic. Biletele se pot procura de la sediul clubului, la preţul de 40 de lei.

Artistul american Eric Martin s-a remarcat mai ales în anii ‘80, ’90 şi 2000, atât ca interpret solo, cât şi ca membru în diferite formaţii. Cel mai mare succes l-a avut ca solist al trupei Mr. Big, care a lansat, în anii ’90, hit-ul \"To Be with You\", o piesă compusă de Martin încă din adolescenţă. De la debutul său în industria muzicală, în anul 1978, Eric Martin a abordat genuri diferite, de la rock şi soul la country.