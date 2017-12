Voci de excepţie şi şlagăre nemuritoare, pe scena Festivalului Naţional „Dan Spătaru”

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Dan Spătaru”, organizat, în perioada 2-4 octombrie, de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Medgidia, Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor - Filiala Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu“ Medgidia, a adus, la Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu”, voci de excepţie şi şlagăre nemuritoare. Joi seară au evoluat interpreţi în plină afirmare, dornici de succes şi de a-şi demonstra aptitudinile artistice. Veniţi din toate colţurile ţării, concurenţii au încercat să se prezinte cît mai bine în faţa publicului şi a juriului. Prima seară a festivalului s-a bucurat de participarea unui public numeros, cei 10 concurenţi de la secţiunea Interpretare bucurîndu-se de aplauze la scenă deschisă. Printre concurenţii din acest an se numără şi tineri interpreţi cunoscuţi publicului amator de festivaluri: Cristina Bondoc, Alin Văduva, Mareş Pană. „M-am simţit foarte bine pe scenă, acum aştept să văd şi prestaţia celorlaţi concurenţi. Cred că fiecare concurent a venit cu un scop aici, fiecare îşi doreşte marele premiu, dar ce va fi, va fi”, a declarat Mareş Pană, unul dintre concurenţii care au evoluat în prima seară a festivalului. Tinerii au cîntat live, orchestraţia fiind asigurată de „Big Bandul Radio”, sub bagheta maestrului dirijor Ionel Tudor, în timp ce grupul „Pinky” a asigurat partea de backing vocals.

Anul acesta, preşedintele juriului este Titus Andrei, coordonatorul redacţiei de muzică uşoară Radio România, iar membrii sînt: Sidonia Spătaru - balerină, Voicu Enăchescu - dirijorul corului de cameră „Preludiu”, Aurel Manolache - compozitor, Aurel Storin - scriitor, Dan Dimitriu - compozitor şi dirijor, Andreea Andrei - textier, Cornelia Dumitrescu - directorul Casei de Muzică ,,Electrecord’’, Aurelian Arsene - consilier local în cadrul Consiliului Local Medgidia.

Luminiţa Anghel: „Eu am intrat, de curînd, în politică şi voi încerca să fac ceva pentru artiştii români care mor în mizerie”

La finalul concursului din prima seară, publicul a putut asista la cîteva momente încărcate de emoţie, pe scenă urcînd Sidonia Spătaru, soţia regretatului Dan Spătaru şi Anca Nicola, sora acestuia. „Este o zi deosebită, pentru că astăzi (n.r. joi seară), soţul meu ar fi împlinit 69 de ani. Noi nu îl vom uita niciodată, iar o dovadă este existenţa acestui festival”, a precizat Sida Spătaru, cu emoţie în glas.

Prima seară a festivalului s-a încheiat cu un recital oferit de Costel Lăzăroiu, un artist din Rîşnov, care interpretează piesele lui Dan Spătaru. Melodiile regretatului artist au fost primite cu aplauze furtunoase de către public. „Voi cînta şlagărele lui Dan Spătaru pînă cînd drumurile noastre se vor întîlni”, a declarat, emoţionat, Costel Lăzăroiu.

Finalul serii i-a aparţinut Luminiţei Anghel, care a cîntat cîteva dintre cele mai sensibile melodii din repertoriul propriu. „Am avut onoarea să îl cunosc pe Dan Spătaru, chiar am călătorit cu trenul împreună, era un om minunat şi foarte modest, era o plăcere să stai de vorbă cu dumnealui. Sînt onorată să fiu la Medgidia, în această seară (n.r. joi seară), mai ales că astăzi am fi sărbătorit ziua dînsului. Eu am intrat, de curînd, în politică şi voi încerca să fac ceva pentru artiştii români care mor în mizerie. Dacă voi reuşi să fac acest lucru, va conta mult mai mult decît un premiu trei la Eurovision”, a declarat Luminiţa Anghel.

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Dan Spătaru” continuă, în această seară, cu Gala Laureaţilor, competiţia fiind destul de strînsă, întrucît cei 20 de tineri concurenţi la secţiunea Interpretare se remarcă prin calităţile vocale excepţionale, dar şi printr-o prezenţă scenică deosebită. Gala Laureaţilor se va încheia cu recitalurile extraordinare susţinute de Mihai Constantinescu, Jean Constantin şi Gabriel Dorobanţu.