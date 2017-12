Voci de... primăvară în concert

A fost o seară specială, miercuri, în foaierul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Cinci voci tinere, acompaniate de pianista Ioana Maxim, au încântat publicul meloman rând pe rând, dar și în formulă de duo, trio și cvintet. Soprana Smaranda Drăghici, prim-solistă a Teatrului „Oleg Danovski”, și invitații săi - mezzosoprana Alina Dragnea, contralta Arinna Florea, soprana Aida Pascu și tenorul Andrei Manea - au adus primăvara la Teatrul „Oleg Danovski”. Din public i-a încurajat, așa cum face de obicei, profesoara lor, soprana Madeleine Pascu. În programul serii s-au regăsit 15 momente artistice din repertoriul compozitorilor: Johann Strauss, Alexei Verstovski, Francis Poulenc, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Hector Berlioz, Enrique Granados, Franz Lehar, John Kander și Ernesto de Curtis. În program au fost incluse și două piese impresionante create de compozitori români, în concordanță cu trăirile Postului Mare: „Pleacă, Doamne, urechea ta”, de Nicolae Bretan, și „Duhovnicească”, de Carmen Petra Basacopol, având la bază cutremurătoarele versuri reunite sub același titlu ale lui Tudor Arghezi.

„Întotdeauna cânt cu tot sufletul, îmi place să fiu pe scenă și să ofer bucurie publicului. Mi-a plăcut și mai mult în această seară (n.r. - marți seara) să fiu în mijlocul publicului, deoarece am cântat alături de persoanele care îmi sunt cele mai dragi, toți elevi ai profesorilor mei, Madeleine și Ionuț Pascu. Mai mult, Andrei Manea a fost și elevul maestrului Voineag, ca și mine. Mi-a plăcut foarte mult repertoriul pe care l-am ales. Am cântat cu drag, Madeleine a fost alături de noi și cred că a avut emoții mai mari decât noi toți la un loc. Am lucrat foarte bine și cu Ioana Maxim, pianistă concertistă și o corepetitoare foarte bună. Simți că ești acompaniat de orchestră atunci când cânți cu Ioana”, a declarat, la finalul concertului, Smaranda Drăghici.

