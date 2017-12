Voci din presa italiană susţin că Şarapova a fost vizată de criticile Sarei Errani, nu Halep

22:00:07 / 05 Ianuarie 2016

Decebal

Decebal a fost ucis de Traian si culmea noi il idolatrizat chiar si in imnul național . M-a rog acum italienii vor sa Dreagă busuiocul , mai ales ca Sharapova este rusoaica ( dar trăiește in concubinaj in USA ) dar trebuie sancționată pentru ca sa prelungit cu 6 luni.......