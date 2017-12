Vodafone oferă 7,7 miliarde de euro pentru Kabel Deutschland

Vodafone a anunţat ieri că vrea să achiziţioneze Kabel Deutschland, cel mai mare operator de televiziune prin cablu din Germania, pentru 7,7 miliarde de euro, marcând cea mai importantă achiziţie a companiei britanice din 2007, când a intrat pe piaţa din India. Vodafone, al doilea mare operator de telefonie mobilă din lume, va plăti 87 de euro pentru o acţiune Kabel Deutschland, reuşind astfel să ofere pachete mult mai competitive de televiziune, telefonie fixă şi servicii de internet în bandă largă actualilor săi clienţi de pe segmentul de telefonie mobilă.

În urma combinării celor două companii va rezulta un grup cu venituri de 11,5 miliarde de euro în Germania, de la 32,4 milioane de clienţi pe segmentul de telefonie mobilă, 5 milioane de clienţi pentru servicii de internet în bandă largă şi 7,6 milioane de clienţi TV. Ieri dimineaţă, acţiunile Kabel Deutschland au crescut cu 2,2%, la 85,96 euro, la bursa de la Frankfurt. Analiştii erau pesimişti în privinţa încheierii unui acord, după ce, luna aceasta, Vodafone a anunţat că va dobândi acces la reţeaua VDSL a grupului german Deutsche Telekom AG, ceea ce va permite companiei britanice să ofere servicii de Internet şi televiziune clienţilor din Germania. Cele două firme au semnat un acord de cooperare care va permite Vodafone să ofere Internet la o viteză de 50 de MB pe secundă, televiziune prin Internet şi video la cerere via reţeaua terestră a Deutsche Telekom. Cooperarea dintre cele două companii ar urma să fie lansată până la finele acestui an, după ce acordul va fi aprobat de organismele de reglementare din Germania. Companiile europene de telecomunicaţii au început să împartă reţelele, în încercarea de a menţine sub control costurile, pe fondul încetinirii economiei. La începutul acestui an, Vodafone a anunţat un acord similar cu Telefonica SA în Spania. În 12 iunie, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a avertizat că ratingul Vodafone ar putea fi coborât cu o treaptă, dacă grupul britanic va prelua Kabel Deutschland fără a adopta alte măsuri pentru a-şi reduce datoria. Potrivit Fitch, posibila preluare a Kabel Deutschland pentru o sumă estimată la 10 miliarde de euro ar creşte gradul de îndatorare al Vodafone peste pragul echivalent ratingului A minus atribuit în prezent grupului britanic. În opinia agenţiei de evaluare, Vodafone ar putea lua mai multe măsuri pentru a contracara această deteriorare a indicatorilor de îndatorare, inclusiv vânzarea unei părţi sau a întregii participaţii la Verizon Wireless. Agenţia de evaluarea estimează că Vodafone nu va face achiziţii în toate pieţele sale importante din Europa şi că posibila preluare a Kabel Deutschland ar putea fi finanţată din fondurile existente sau prin tragerea liniilor de credit existente.

Vodafone are 34 de milioane de utilizatori în Germania. Vodafone este unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicaţii mobile din lume, după venituri, cu aproximativ 403 milioane de clienţi în întreaga lume, la 31 decembrie 2012. Compania are divizii în 30 de ţări de pe cinci continente şi peste 50 de reţele partenere în întreaga lume.