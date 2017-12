„Voi fi un Radu Măzare al comunei”

Căpitanul de navă Ion Aliman, candidatul PP-DD la Primăria comunei Deveselu, visează să fie la fel ca primarul Constanţei, Radu Mazăre, în condiţiile Aliman a fost ales primar cu peste 54% din voturi, principalul sau contracandidat, primarul în funcţie Gheorghe Beciu (PSD), pierzând după ce a condus localitatea timp de 12 ani consecutiv. ”Dau marina pe Primărie, pentru că vreau să rămân acasă. A fost de ajuns cât am lucrat pe navă. Am făcut performanţă în marină, am muncit cu plăcere, dar acum vreau să fac performanţă şi în comuna Deveselu. Voi fi un Radu Mazăre al comunei, mă refer la modul cum se comportă acesta, degajat, aproape de oameni şi fără să răspundă comenzilor politice. Voi asculta mai mult vocea oamenilor din comuna decât vocea partidului”, a spus noul primar din Deveselu. Comuna Deveselu urmează a găzdui elemente ale scutului antirachetă amplasat de Statele Unite în România. Ion Aliman a fost votat de peste 950 de cetăţeni din Deveselu. (T.I.)