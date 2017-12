„Voia să mă omoare pentru că dădea cu cuţitul numai la gât”

Instanţa Tribunalului Constanţa l-a audiat, ieri, pe Florin Deacu, de 30 ani, din Medgidia, care a fost victima unei tentative de omor petrecută în iulie, într-un club din Medgidia. Bărbatul a povestit cu lux de amănunte cum a fost atacat pe neaşteptate de Leonard Ion, de 27 de ani, cu care avusese un conflict cu două luni înainte de agresiune. „În seara de 16 iulie am mers la vecinul meu, Drosa Jaca, pentru a discuta despre cumpărarea unui teren situat în Capidava. Ulterior, am plecat cu acesta şi fiul lui, Mihai Jaca, la un restaurant, apoi în clubul „Z Mol”, din Medgidia, unde ne-am aşezat la masă, am decis ce să bem şi eu m-am dus la toaletă. Imediat ce am intrat în baie m-am trezit înjunghiat în fesa stângă. M-am întors şi l-am văzut pe Leonard Ion, care m-a tăiat pe orazul stâng până aproape de ureche. Mi-am dat seama că atacatorul voia să mă omoare deoarece dădea cu cuţitul numai în zona gâtului şi a feţei. M-am apărat cu mâinile şi am fost tăiat la ambele braţe. În timp ce mă chinuiam să ies din baie a apărut Mihai Jaca şi a ţipat, distrăgându-i atenţia lui Ion. Atunci am fugit, dar agresorul m-a ajuns din urmă pe scările localului şi m-a înjunghiat de două ori în abdomen. Cu ultimele puteri am ieşit din club, unde Leonard Ion mi-a pus cuţitul la gât şi mi-a repetat agresiv să îmi cer scuze pentru un incident petrecut între noi în urmă cu două luni. Pentru că oamenii se uitau la noi, Ion a fugit după o clădire şi s-a întors la scurtă vreme fără cuţit, fără tricou, cu răni pe el şi a încercat să arate că el a fost victima. Eu am fost transportat la spital cu maşina unei persoane care se afla în zonă”, a declarat Florin Deacu. El a adăugat că a stat în spitalul din Medgidia până pe 9 septembrie, perioadă în care a fost operat de două ori.

DAUNE MATERIALE Deacu a susţinut că vrea de la Leornard Ion daune materiale în valoare de 440.000 lei. „Banii ceruţi reprezintă cheltuieli medicale, alimentaţie, recuperare de specialitate. Din aceştia, 158.000 de lei reprezintă posibilele contracte pe care societatea mea le-ar fi putut încheia în perioada în care am stat în spital şi 78.500 de lei sunt banii plătiţi unei firme pe care am angajat-o pentru a asigura continuitatea activităţii societăţii mele”, a mai spus Deacu. Conform rechizitoriului, între cei doi a avut loc un conflict pe 14 mai, în restaurantul „Livius”, din Medgidia. La acea dată, Ion a intrat înarmat în local, unde se sărbătorea majoratul unei fete la care fusese invitat şi Deacu. Pentru că Ion era agresiv, Deacu a intervenit şi a încercat să îl dea afară, însă totul a degenerat în bătaie. După două luni, cei doi s-au întâlnit în club, unde şi-au dat mai multe dedicaţii muzicale ofensatoare, în urma cărora s-au luat la bătaie, iar Leonard Ion l-a înjunghiat de mai multe ori pe Deacu. Agresorul nu a recunoscut acuzaţia.