Preşedintele PC, Dan Voiculescu, s-a arătat ieri indignat de solicitarea adresată SRI de şeful statului, privind oportunitatea desecretizării dosarelor sportivilor, în condiţiile în care "diversiunea lansată este o ruşine pentru România, iar preşedintele Traian Băsescu, care a fost racolat în 1973 şi care a activat pînă în 1989, an în care a făcut un act de mare ruşine pentru calitatea sa de om, este primul responsabil". Liderul conservator nu a mai făcut şi alte precizări despre perioada în care preşedintele Băsescu ar fi colaborat cu fosta Securitate. Voiculescu a apreciat că persoane care, "într-un fel sau altul", au contribuit la crearea societăţii româneşti, precum sînt clericii sau sportivii, nu pot fi acuzaţi de poliţie politică în contextul în care cei cu adevărat vinovaţi nu sînt încă pedepsiţi. Comentînd propunerea premierului Călin Popescu Tăriceanu de eliminare din Legea Ticu a sintagmei de "poliţie politică", Voiculescu a reluat declaraţiile potrivit cărora noţiunea de "poliţie politică" nu trebuie confundată cu aceea de "siguranţa naţională": "Înainte de 1989, printre serviciile de siguranţă naţională existau două care erau antidemocratice şi care se ocupau numai şi numai cu depistarea duşmanilor lui Nicolae Ceauşescu şi cu pedepsirea lor. Este vorba despre Direcţia I şi Direcţia a VI-a". El a opinat că "ar fi bine" ca Tăriceanu să solicite nominalizarea ofiţerilor din cele două direcţii, pentru că "ei sînt oamenii pe care noi îi numim astăzi Securitatea, ei sînt oamenii pentru care s-a declanşat dosariada". Nu este prima oară cînd liderul PC îl acuză pe Băsescu că a colaborat cu securitatea. Voiculescu a opinat că Băsescu "nu este străin" de scandalul provocat de dezvăluirea numelor mai multor demnitari care au avut dosare de colaboratori sau de informatori ai fostei poliţii politice: "Preşedintele ar trebui să aibă onorabilitatea să se prezinte la CNSAS, pentru că poporul care l-a votat are dreptul să cunoască dosarul de colaborator al Securităţii al lui Traian Băsescu. Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii".