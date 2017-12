Voiculescu îl ameninţă pe Boc cu Justiţia

Senatorul Dan Voiculescu îl acuză pe premierul Emil Boc, într-o scrisoare deschisă, de rea-credinţă în legătură cu faptul că nomele de aplicare a Legii privind casele naţionalizate nu au fost încă publicate şi îl ameninţă pe şeful Guvernului cu justiţia: “Termenul legal pînă la care aveaţi obligaţia de a publica Normele metodologice de aplicare a Legii1/2009 a fost 1 martie 2009. De la expirarea acestui termen pînă în prezent v-am adresat trei întrebări şi interpelări referitoare la motivul nepublicării şi data la care vă veţi decide să le publicaţi şi, implicit, să intraţi în legalitate. De fiecare dată, am primit un alt motiv pentru depăşirea termenului legal”. Voiculescu menţionează că, în prima fază, premierul a invocat necesitatea obţinerii unui număr mare de avize, apoi lipsa fondurilor, despre care fondatorul PC afirmă că a fost “infirmată de chiar ministrul Finanţelor Publice”. Liderul PC precizează că în cel mai recent răspuns venit de la Guvern se arată că nici premierul şi nici juriştii de la Palatul Victoria nu se pot lămuri care este sensul sintagmei “teren aferent construcţiei”. Voiculescu arată că directorul Valentin Apostol din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a definit terenul aferent construcţiei ca fiind “teren pe care se află amplasată construcţia, cît şi terenul din împrejurimile construcţiei, care are legătură cu aceasta (curtea, grădina, terenul de sub anexele gospodăreşti etc)”. Drept pentru care, liderul conservator spune că toate justificările premierului sînt “puerile” şi îi cere să mute “meciul cu Voiculescu pe alt teren”: “Eu o să uit pentru totdeauna că sînt iniţiatorul acestei legi, uitaţi şi dvs! Nu este Legea Voiculescu, este Legea nr.1/2009. D-le prim-ministru, aplicaţi Legea nr.1/2009!”. De altfel, Dan Voiculescu i-a mai cerut premierului Boc, în scris, să explice motivul întîrzierii normelor de revizuire a regimului caselor naţionalizate, act iniţiat de senatorul PC şi aprobat după contestaţii la Curtea Constituţională, însă şeful Guvernului I-a răspuns, tot în scris, că normele sînt încă analizate, nu tergiversate. Vicepremierul Dan Nica a declarat marţi, după şedinţa PSD-PD-L, că liderii coaliţiei de guvernare au discutat despre necesitatea adoptării normelor de aplicare la Legea privind casele naţionalizate, ca urmare a numeroaselor sesizări apărute de la cetăţenii care solicită acest lucru. Legea de modificare a regimului caselor naţionalizate prevede că imobilele care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii 112/1995 nu sînt restituite în natură, ci doar în echivalent. Persoanele care au primit despăgubiri în baza Legii 112 pot solicita restituirea în natură numai dacă imobilul nu a fost vîndut pînă la data intrării în vigoare a noii legi şi numai după returnarea sumei reprezentînd despăgubirea primită, acualizată conform cu indicele de inflaţie. Chiriaşii care au cumpărat imobile în baza Legii 112 şi ale căror contracte de vînzare-cumpărare au fost desfiinţate prin hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinţe de către consiliile locale sau de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei. Sumele plătite de aceste persoane pentru cumpărarea imobilului naţionalizat şi care ulterior a fost restituit proprietarului, constituie, prin actualizare la nivelul pieţei, avans la noul imobil, pe care au dreptul să îl cumpere de la stat.