Voinţa Valu lui Traian merge în semifinale în stil de mare campioană

06:46:58 / 19 Martie 2017

Sferturi

Pe la mijlocul saptamanii trecute,pe o contrazicere ambitioasa,doua persoane se amenintau reciproc ca vor castiga trofeul dupa ce vor castiga,in semifinale,meciul direct. Adica atat SSC Farul,cat si ASC Sageata,trimiteau sageti una alteia ca vor castiga trofeul . Fotbalul pedepseste astfel de atitudini,nu zic apucaturi si nu putin a lipsit ca si ASC Sageata sa paraseasca competitia alaturi de virtualii lor adversari,SSC Farul,care a pierdut nu numai categoric ci si lamentabil. Echipa Valul Traian,din ce-am vazut pana acum,daca nu va cade in aceeasi atitudine ca a celor doua in a se considera invingatoare inaintea meciului,este favorita la obtinerea trofeului. Merita felicitari si echipa Navodariului invinsa meritat dar si din ghinion si o consider o echipa modesta in atitudine dar cu un urias potential nevalorificat(poate la anul)