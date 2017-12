Voleibaliștii de la CVM Tomis au început cantonamentul din Bulgaria

După două săptămâni de vacanță... activă, pentru că fiecare jucător a primit de la antrenori câte un program individual de pregătire în această perioadă, Club Volei Municipal Tomis Constanța și-a reluat antrenamentele pentru partea a doua a sezonului. Pentru cea mai bună echipă de volei masculin din România, începutul anului 2015 se anunță foarte încărcat, CVM Tomis urmând să dispute șase partide oficiale în perioada 14-31 ianuarie! Pentru ca jucătorii să intre în formă cât mai repede, antrenorii Martin Stoev și Radu Began au programat un cantonament la Dobrici (Bulgaria), în perioada 3-10 ianuarie. Reamintim că prima partidă oficială pentru Tomis, manșa tur din sferturile de finală ale Cupei României, a fost mutată din 10 ianuarie pe 14 ianuarie, cu acordul formației adverse, Arcada Galați. „Avem obiective mărețe pentru acest sezon, dar toate competițiile se desfășoară într-un timp scurt și trebuie să ne pregătim foarte bine. Vor fi multe meciuri importante și foarte grele, uneori câte două pe săptămână, pentru care trebuie să fim pregătiți atât fizic, cât și psihic”, spune centrul Andrei Laza.

La reunirea campionilor, programată sâmbătă după-amiază la hotelul „Flora” din Mamaia, au fost prezenți doar cei șase voleibaliști români seniori din lot: Stoian, Stancu, Spînu, Laza, Pavel și Tănăsescu. Ei au plecat cu microbuzul la Dobrici, acolo unde „stranierii” Zhekov, Simeonov, Petkov, Janic și Rosic au venit pe cont propriu. Nu participă la acest cantonament juniorii Vologa și Aciobăniței, aflați în pregătire cu echipele naționale de tineret și de juniori ale României, care în prima decadă a lunii ianuarie au programate turnee de calificare la CE și CM.

PREGĂTIREA LA DOBRICI, CHEIA SUCCESULUI!

CVM Tomis s-a pregătit la Dobrici și în luna august, când echipa și-a reluat antrenamentele după vacanța de vară, iar acel cantonament și-a arătat roadele în sezonul de toamnă, unul de excepție pentru campioana României. Reamintim că formația constănțeană a reușit o primă jumătate a sezonului 2014-2015 aproape perfectă, cu victorii pe linie în competițiile oficiale la startul cărora s-a aliniat! La a treia participare consecutivă în Liga Campionilor, CVM Tomis a reușit patru victorii din tot atâtea posibile în Grupa A, iar în Divizia A1 a câștigat toate meciurile din turul campionatului, fiind lider cu două puncte avans față de CSVM Zalău.

„Îi mulțumim domnului antrenor pentru că ne-a dat totuși o vacanță destul de lungă și a avut încredere în noi. A fost o vacanță binemeritată și foarte benefică. Acum am dat restart și trebuie să repornim motoarele. Începem în forță pregătirea și trebuie să revenim cât mai repede la forma de anul trecut. La Dobrici avem tot ceea ce ne trebuie ca să intrăm în formă cât mai repede. Sunt condiții foarte bune de pregătire, totul este bine pus la punct la hotel și la sală. Este ideal să începem pregătirea acolo”, a declarat Laza. „A fost o vacanță scurtă și intensă, iar acum revenim la antrenamente și sperăm să facem treabă cât mai bună. Vacanța a fost activă, pentru că am avut fiecare program individual, iar eu m-am pregătit la Zalău, unde am petrecut Sărbătorile de Iarnă. Urmează încă un cantonament la Dobrici. Ne-am învățat acolo, ne place, se pare că ne poartă și noroc, vom vedea ce se va mai întâmpla în continuare”, a adăugat coordonatorul Andrei Stoian. „Nu aș zice că din superstiție mergem la Dobrici, ci pentru că acolo avem condiții bune. Orice cantonament este binevenit și necesar unei echipe, atât la început de sezon, cât și în această pauză de iarnă. Fără această pregătire este destul de greu să faci față atâtor meciuri importante care ne așteaptă, în campionat, în Cupa României și în Liga Campionilor. Acolo vom pune accentul pe acumulări fizice, dar vom face și pregătire cu mingea, pentru că pe 14 ianuarie avem deja prima partidă oficială a anului, în Cupa României”, a precizat antrenorul secund Radu Began.