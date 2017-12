Voleibalistele constănţene au liber în această rundă

13:27:38 / 29 Ianuarie 2014

Vechile naravuri ale clubului militienilor revin in forta...

Am trait s-o vedem si pe asta : un club este de acord sa amine o partida de campionat pentru ca adversarii sa pregateasca meciul (tot din campionat !!!!!) cu o alta echipa...lasind la o parte faptul ca nu ar fi fost corect sa se amine meciul nici macar pentru motivul meciului din cupele europene al adversarei (daca esti echipa buna si ai obiectiv sa participi in Europa, atunci iti asumi toate problemele legate de participarea pe toate fronturile si nu stai sa te milogesti de altii sa te ajute), e bine ca vremea a fost cea care a dus la aceasta aminare, altfel ar fi trebuit sa ne intrebam cit de jos a ajuns clubul constantean ca sa se umileasca in acest fel...