Voleibalistele constănţene debutează în noul sezon la Mioveni

După mai bine de patru luni de pauză, Divizia A1 la volei feminin revine în actualitate, programînd sîmbătă primele jocuri oficiale ale sezonului 2008-2009. Cu un lot remaniat din temelii şi cu un obiectiv ambiţios, CS Volei 2004 Tomis Constanţa îşi începe la Mioveni cel de-al treilea sezon al său pe prima scenă voleibalistică, de la ora 13.00 fiind programată întîlnirea cu formaţia gazdă Dacia. Aleksandar Boskovic, antrenorul echipei constănţene, este optimist şi speră într-un debut favorabil: „Nu am jucat cu Dacia Mioveni în toată această perioadă de pregătire, însă am văzut unele partide susţinute de ele în turneul de la Piatra Neamţ şi am încercat să-mi pregătesc echipa în aşa fel încît să obţinem victoria în acest debut de campionat”. Dacă la Constanţa au sosit nu mai puţin de şapte jucătoare de top, la Mioveni, antrenorul Marian Constantin mai are sub comandă o bulgăroaică, Aneta Stoimenova Stoilova, precum şi două brazilience, Marielle Ribeiro Da Costa şi Thais Santos Da Rocha. „Am auzit că au cîteva jucătoare noi, dar nu cred că se ridică la nivelul transferurilor făcute de Tomis”, a declarat Boskovic, care pentru această partidă nu se va putea baza pe serviciile Adrianei Vîlcu, încă nerefăcută după accidentarea la picior.

Celelalte partide din prima etapă: CSM Lugoj - CSU Metal Galaţi; CSU Tg. Mureş - Rapid Bucureşti; Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti (în direct la TV Neptun, de la ora 11.00); CSM Sibiu - Unic Piatra Neamţ; Penicilina Iaşi - SCMU Craiova.