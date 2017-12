Voleibalistele constănţene, favorite în duelul cu Dacia

Dacă la sfîrşitul săptămînii trecute s-au disputat ultimele partide ale turului, cea de-a doua parte a campionatului a debutat mult mai repede în acest sezon. Primele două partide ale etapei a 12-a din Divizia A1 la volei feminin s-au disputat deja, CSU Metal Galaţi învingînd, cu 3-0, pe 4 decembrie, pe CSM Lugoj, iar Rapid Bucureşti a jucat vineri, cu CSU Tg. Mureş, partida fiind cîştigată de mureşence, cu 3-1. Celelalte patru întîlniri se vor disputa conform programului iniţial, CS Volei 2004 Tomis Constanţa evoluînd sîmbătă, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor, împotriva Daciei Mioveni. Meciul se anunţă unul facil pentru elevele lui Aleksandar Boskovic, care în tur s-au impus, cu 3-0, la Mioveni şi a eliminat echipa argeşeană în primul tur al Cupei României, printr-o dublă victorie, 3-0 (în deplasare) şi 3-1 (acasă). „Cunoaştem foarte bine echipa Daciei Mioveni. Am jucat de multe ori în compania lor şi avem toate informaţiile necesare despre această echipă. Nu cred că ne pot surprinde tactic cu ceva”, s-a arătat încrezător antrenorul Tomisului. În plus, formaţia de la ţărmul mării a avut un parcurs perfect pe teren propriu, cîştigînd toate partidele cu 3-0. „Nu vreau să mă gîndesc la asta. Am jucat acasă cu Sibiu, Craiova sau Tg. Mureş, deci nu au fost echipe care să ne poată pune prea multe probleme, cel puţin nu în tur. Este adevărat că am reuşit o victorie cu 3-0 şi cu Dinamo, dar trebuie să fim foarte atenţi la aceste partide din retur pentru că nici Tg. Mureş nu mai pare atît de acesibilă ca atunci, iar Dinamo se va trezi cu siguranţă în acest retur şi mă aştept să revină în top”, a explicat Boskovic. Celelalte trei jocuri ale etapei: Dinamo Bucureşti - Ştiinţa Bacău; Unic Piatra Neamţ - CSM Sibiu; SCM U. Craiova - Penicilina Iaşi.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 12 11 1 34: 4 23

2. CSU Tg. Mureş 12 9 3 30:12 21

3. Ştiinţa Bacău 11 8 3 27:10 19

4. CSV 2004 TOMIS 11 8 3 27:11 19

5. Unic Piatra Neamţ 11 8 3 25:14 19

6. Dinamo Bucureşti 11 7 4 22:14 18

7. Penicilina Iaşi 11 7 4 21:18 18

8. Dacia Mioveni 11 3 8 12:25 14

9. SCM U. Craiova 11 3 8 9:26 14

10. CSM Lugoj 12 2 10 10:33 14

11. Rapid CFR 12 1 11 7:34 13

12. CSM Sibiu 11 1 10 9:31 12