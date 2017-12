Voleibalistele constănţene, favorite la calificare

CS Volei 2004 Tomis porneşte cu prima şansă la calificarea în optimile Cupei CEV, deşi adversarul din Cipru, Aruji Anorthosis Famagusta, învins la Constanţa cu 3:1, s-a arătat superior celui din sezonul trecut, AEL Limassol, eliminat după un dublu 3:0. Famagusta este o echipă tânără şi ambiţioasă, antrenată de o fostă internaţională pentru URSS, Julia Salchevic, care acum posedă naţionalitatea greacă şi un nume... grecizat: Gioulia Saltsevits. „Una dintre jucătoarele noastre de bază nu a făcut deplasarea, dar va juca în retur. În plus, Nataşa (n.r. - Chernaya) este centru, dar am fost nevoită să o introduc ca universal”, a precizat antrenoarea echipei cipriote, adăugând că jucătoarele sale se vor bate pentru calificare în returul programat marţi seară, de la ora 20.00, la Limassol. De remarcat că Anorthosis a avut printre titularele de la Constanţa trei rusoaice, o bulgăroaică şi o argentiniancă!

Senzaţia tuturor celor care au asistat la partidă a fost că, după un prim set câştigat foarte uşor, la 12, gazdele şi-au pierdut concentrarea şi le-au permis „cipriotelor” să-şi redobândească încrederea în propriile forţe. „Regret că a trebuit să pierdem acel set pentru a intra mai bine în joc. Sperăm să nu mai facem această greşeală şi la retur”, a declarat Adriana Vîlcu, una dintre jucătoarele care a început meciul ca rezervă şi a intrat pe parcurs, contribuind la revenirea constănţencelor după 1:1 pe seturi. „Nu ne-am temut de o posibilă surpriză neplăcută, dar am greşit că am intrat puţin în jocul lor. Suntem obişnuite ca în campionat, tot timpul, să tragem echipa adversă să joace după noi. Asta nu s-a întâmplat astăzi (n.r. - miercuri) nici în setul 2, nici în setul 3. Este un bun prilej pentru noi să ne gândim mult mai bine la ce avem de făcut în meciurile următoare”, a spus şi experimentata Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei. „Famagusta este sub nivelul multor echipe din campionatul românesc, în opinia mea. Seturile 1 şi 4 au fost edificatoare în acest sens, le-am câştigat la 12 cu servicii puternice şi bine plasate, cu câteva puncte realizate pe contraatac şi cu o preluare bună. Această victorie din manşa tur, obţinută cu destulă dificultate, trebuie să fie o lecţie pentru noi toţi că trebuie să fim foarte atenţi şi precauţi înaintea meciului din Cipru. Regulamentul spune că trebuie să obţinem două victorii pentru calificare, ceea ce este bine pentru noi şi pentru gradul de motivare de care avem nevoie la retur”, a declarat Darko Zakoc, antrenorul principal al echipei de pe Litoral.

Însă până la partida retur din Cupa CEV, CS Volei 2004 Tomis va susţine ultimul meci din turul campionatului, în deplasare cu Ştiinţa Bacău. Jocul va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, şi va opune primele două clasate în Divizia A1 la volei feminin: Constanţa are 26 de puncte (9 victorii în 9 jocuri), iar Bacăul 22 de puncte (7 victorii în 8 jocuri).