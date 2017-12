Voleibalistele constănţene încep lupta pentru evitarea retrogradării

Clasată pe ultimul loc al clasamentului Diviziei A1 la volei feminin, cu o singură victorie la activ, formaţia CS Volei 2004 Constanţa începe, sîmbătă, lupta pentru evitarea retrogradării pe teren propriu, primind vizita Penicilinei Iaşi, de la ora 16.30, în Sala Sporturilor. La prima vedere, oaspetele sînt favorite, mai ales că în tur s-au impus cu 3-0, dar constănţencele visează la o victorie care să le readucă în cursa pentru ocuparea locului 8. În plus, Alexandra Oprişan şi compania vor să-i facă o surpriză plăcută noului antrenor, Claudiu Piţigoi, care debutează cu această ocazie pe banca tehnică a grupării de pe litoral. Tehnicianul crede că formaţia sa are forţa să le pună probleme ieşencelor, chiar dacă acestea au învins două dintre candidatele la titlu, Ştiinţa Bacău şi Dinamo Bucureşti. “La ora actuală, se pare că lucrurile sînt pline de neprevăzut, iar surprizele pot apărea oricînd. Ne-am dorit foarte tare şi ne dorim în continuare ca una dinttre surprize - în sensul bun al cuvîntului - să fim noi. Am urmărit meciul din tur, am văzut care ar fi punctele nevralgice ale echipei şi sper ca pînă la ora jocului să remediem din probleme”, a spus Claudiu Piţigoi. Din păcate, CS Volei 2004 nu o are la dispoziţie pe Laura Tikvicki, plecată în Serbia din cauza unor probleme legate de viză. Partida va fi arbitrată de Cornel Malaxia (Bucureşti) şi Lucian Năstase (Galaţi). Tot sîmbătă sînt programate meciurile CSU Tg.Mureş - Metal Galaţi, Rapid CFR Bucureşti - U Jolidon Cluj şi CSM Lugoj - Ştiinţa Bacău, în timp ce partida Unic Piatra Neamţ - Dinamo va avea loc duminică. Într-un meci contînd pentru etapa a 17-a şi disputat în devans, Metal Galaţi s-a impus cu 3-0 în deplasarea de la U Jolidon Cluj.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 15 13 2 39: 7 28

2. Dinamo Bucureşti 14 12 2 36: 8 26

3. Ştiinţa Bacău 14 11 3 36: 11 25

4-5. CSU Tg. Mureş 14 9 5 29:19 23

4-5. Unic Piatra Neamţ 14 9 5 29:19 23

6. Penicilina Iaşi 14 7 7 25:23 21

7. Rapid CFR Bucureşti 14 4 10 16:34 18

8. U. Jolidon Cluj 15 3 12 12:41 18

9. CSM Lugoj 14 2 12 12:39 16

10. CS Volei 2004 14 1 12 7:40 15