Voleibalistele constănţene pleacă optimiste spre Bacău

La doar patru zile după disputarea etapei a 3-a, Divizia A1 la volei feminin programează la mijlocul acestei săptămâni o nouă rundă. Formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa se va deplasa la Bacău, acolo unde miercuri, de la ora 14.00, va înfrunta formaţia locală Ştiinţa. După ce au obţinut prima victorie categorică din acest sezon, învingând Penicilina Iaşi, sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu 3:0, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe speră să nu lase niciun set jucătoarelor antrenate de Florin Grapă. „Este un meci greu. Ştiinţa Bacău nu prea cedează uşor în partidele de acasă. Va fi foarte greu să obţinem cele două puncte de acolo, dar noi trebuie să ne continuăm parcursul bun din campionat. Ar fi bine să nu lăsăm niciun set la Bacău”, a spus Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei constănţene considerând că întâlnirea cu Penicilina a fost una dintre cele mai uşoare de până acum: „Cred că a fost cel mai uşor meci din acest campionat. Penicilina Iaşi mi s-a părut că nu a luptat pentru fiecare minge. Din păcate, noi am intrat în setul trei relaxate. Ne-au condus până la jumătatea setului, dar este bine că am revenit şi am terminat setul în favoarea noastră, fără să mai cedăm unul în faţa lor. Ne-a ajutat mult şi serviciul. Am reuşit să facem şase aşi, iar acesta este un lucru bun pentru viitor, pentru că putem câştiga mult mai uşor partidele din viitor”. Victoria cu Penicilina a propulsat formaţia contănţeană pe poziţia a doua a clasamentului, la egalitatea de puncte, şase, cu Dinamo Bucureşti, care ocupă prima poziţie având un setaveraj mai bun, 9:1 faţă de 9:2. CSV 2004 Tomis poate urca pe prima poziţie a clasamentului la sfîrşitul acestei săptămâni. Sâmbătă, constănţencele vor înfrunta, pe teren propriu, pe SCM U. Craiova, în timp ce rivala Dinamo va primi vizita campioanei CSU Metal Galaţi.