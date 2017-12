Voleibalistele constănţene se gîndesc la podium

Ajunsă pe poziţia a patra după înfrîngerea suferită la Galaţi, CS Volei 2004 Tomis Constanţa are din nou şansa de a urca pe podium în ultima etapă din cadrul turului Diviziei A1. Asta şi pentru că principalele contracandidate la podium, Ştiinţa Bacău (locul 2, 18p) şi CSU Tg. Mureş (locul 3, 18p), vor fi protagonistele celor două derby-uri ale rundei, urmînd să întîlnească Unic Piatra Neamţ (locul 5, 17p), respectiv Dinamo Bucureşti (locul 6, 16p). Tomisul (locul 4, 17p) se va duela în schimb, sîmbătă, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu CSM Lugoj (locul 9, 13p), echipă care nu a reuşit să obţină decît două victorii în acest sezon. În plus, bănăţencele au înregistrat, joi, cea de-a noua înfrîngere în acest campionat, cedînd cu 0-3 în partida cu CSU Metal Galaţi, din etapa a 12-a, disputată în devans. În ciuda acestui rezultat, antrenorul Aleksandar Boskovic nu crede că adversarele vor sosi la Constanţa în postura de învinse: „Nu cred că Lugojul va veni aici ca şi cînd ar fi gata învinse. Are o tradiţie în voleiul feminin şi acest lucru nu trebuie neglijat. Din cîte am înţeles, ele au ales să joace aceste partide legate ca un mini-turneu pentru că distanţa este foarte mare. Sperăm la un rezultat bun pentru noi. Ne aşteaptă un retur mai dificil decît turul şi trebuie să fim cît mai bine pregătiţi pentru acest lucru”. Partida va fi arbitrată de Sorina Niculescu şi Darie Mincu (ambii din Bucureşti). Înregistrarea meciului din Sala Sporturilor va putea fi urmărită sîmbătă, de la ora 16.00, la TV Neptun.

Celelalte întîlniri ale etapei: Penicilina Iaşi - CSU Metal Galaţi; SCM U. Craiova - CSM Sibiu; Unic Piatra Neamţ - Ştiinţa Bacău; Dinamo Bucureşti - CSU Tg. Mureş. Partida Rapid Bucureşti - Dacia Mioveni, scor 3-1, s-a disputat vineri.

Mădălina MELCEA

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 11 11 0 33: 1 22

2. Ştiinţa Bacău 10 8 2 25: 7 18

3. CSU Tg. Mureş 10 8 2 24: 7 18

4. CSV 2004 TOMIS 10 7 3 24:11 17

5. Unic Piatra Neamţ 10 7 3 22:12 17

6. Dinamo Bucureşti 10 6 4 19:13 16

7. Penicilina Iaşi 10 6 4 18:17 16

8. Dacia Mioveni 11 3 8 12:25 14

9. CSM Lugoj 11 2 9 10:30 13

10. SCM U. Craiova 10 2 8 6:25 12

11. Rapid CFR 11 1 10 6:31 12

12. CSM Sibiu 10 1 9 8:28 11