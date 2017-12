Voleibalistele de la CS Medgidia, la prima victorie oficială din istoria clubului

Sâmbătă, în etapa a doua din Divizia A2 la volei feminin, Seria Est, cele două reprezentante ale județului Constanța au evoluat pe teren propriu. CS Medgidia a jucat în Sala „Iftimie Ilisei”, în compania formației bucureștene CTF Mihai I, și a obținut prima victorie din istoria clubului într-un meci oficial! Scorul final a fost 3:0 (25:13, 25:13, 25:14) pentru gazde, care au controlat autoritar partida. „Un joc destul de ușor, contra unei echipe foarte tinere, care automat nu ne-a pus prea multe probleme, așa că am putut rula întreg lotul. Am făcut diferența atunci când am forțat serviciul, capitol la care le remarc pe Albu și Ordeanu”, a declarat Florin Voinea, antrenorul principal al gazdelor.

Au evoluat pentru CS Medgidia: Elena Prisecaru - Andreea Ordeanu, Bianca Cojocaru, Mădălina Iacobiță, Elena Albu, Doina Cojocaru, Andra Cojocaru-libero (au mai jucat: Vanesa Deșliu, Nicoleta Cojocaru, Diana Mihai, Bianca Vasile).

În schimb, tânăra echipă ACS Top Volei 05 Constanța a înregistrat al doilea eșec consecutiv în campionat după cel cu CSM Unic LPS Piatra Neamț, 0:3 (8:25, 13:25, 15:25) cu CSM 2007 LPS Focșani.

Au evoluat pentru Top Volei (antrenori Constantin și Doina Ferenți): Cosmina Marinescu - Elif Gafar, Tania Culică, Ioana Bogdan, Georgiana Moroianu, Ioana Antonescu, Bianca Panait-libero (au mai intrat: Andreea Meiroșu, Alexandra Nae, Alexandra Niculescu, Claudia Bărbulescu, Amalia Petrov-libero).

Duminică, aproximativ în aceeași formulă de echipă (au lipsit doar Culică și Panait, care sunt junioare), Top Volei a jucat în Campionatul Național rezervat cadetelor și s-a impus cu 3:0 (25:10, 25:13, 25:9) în fața formației CSM Rîmnicu Sărat. Au mai jucat Ioana Mușat, Bianca Popa și Amalia Petrov, trei jucătoare transferate recent de echipele din Medgidia și Cernavodă.

Celelalte două rezultate din Seria Est: CSM Unic LPS Piatra Neamț - Rapid București 0:3 (11:25, 13:25, 12:25); CSM II București - CSU Galați 3:2.

Citește și:

Debut cu stângul pentru echipele constănțene de volei feminin

CSȘ 1 Momentos Constanța s-a retras din Divizia A2 la volei feminin

ACS Top Volei 05 Constanța va juca în Divizia A2 de senioare