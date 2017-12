Voleibalistele de la SLEN’ 90 Cernavodă, campioane cu acte în regulă

Titlul câştigat de voleibalistele de la Clubul Sportiv Sindicatul Liber Energetica Nucleară (SLEN) ’90 Cernavodă, la categoria speranţelor (jucătoare născute în 1996 şi mai mici), a dat naştere la polemici. Astfel, a fost lansat zvonul că titlul ar putea fi pierdut, întrucât constănţencele ar fi reprezentat CS Axiopolis Cernavodă, club desfiinţat la finalul anului trecut. Varianta a fost dezminţită categoric de antrenoarea campioanelor, Lenuţa Iordache. „Este o mare greşeală. Nu se poate pune problema pierderii titlului de campioană naţională. Între SLEN ’90 Cernavodă şi Axiopolis Cernavodă nu există nicio legătură în acest moment. Noi suntem club privat, iar Axiopolis este club public. Fiecare grupare are propriul certificat de identitate sportivă, legitimaţii şi taxe plătite separat. Confuzia s-a făcut pentru că, în 2004, după ce am obţinut câteva performanţe importante, autorităţile locale au decis să ajute SLEN ’90 şi s-a semnat un protocol de colaborare între noi şi Axiopolis. Patru ani mai târziu, colaborarea a fost întreruptă, sportivii au fost declaraţi liberi de contract şi a trebuit să o luăm de la capăt. O dovadă clară este faptul că la etapa interjudeţeană de la Tulcea am participat şi noi, şi Axiopolis, iar ulterior nu s-a făcut niciun schimb de sportive între cele două cluburi”, a explicat Lenuţa Iordache.