Voleibalistele tricolore, aproape de Final Four-ul Ligii Europene

Dublă victorie pentru reprezentativa de volei feminin a României, care s-a impus, în Scoţia, la Edinburgh, în partidele cu Marea Britanie, din etapa a patra a Ligii Europene. Elevele lui Bogdan Paul au cîştigat cu 3-1 (25-21, 25-23, 20-25, 25-20) - sîmbătă şi cu 3-0 (25-17, 25-13, 25-21) - duminică şi păstrează şanse mari de calificarea în Final Four-ul întrecerii, după ce Turcia s-a impus şi în deplasare în faţa Franţei, cu 3-0 - vineri şi cu 3-1 (25-15, 25-17, 25-27, 26-24) - sîmbătă. Româncele nu au avut însă o misiune uşoară în Scoţia. Deşi porneau din postura de favorite, după ce în urmă cu o săptămînă se impuseseră cu 3-0 în ambele jocuri disputate în Sala Sporturilor din Constanţa, tricolorele au fost puse în dificultate de britanice în prima partidă. Gazdele s-au apărat excelent şi au menţinut echilibrul, reuşind chiar să îşi treacă în cont şi cel de-al doilea set cîştigat în Liga Europeană. Partida de duminică a fost controlată de Gavrilescu şi compania, tricolorele obţinînd o victorie care apropie reprezentativa noastră de calificarea în ultimul act. „Ne bucurăm foarte mult de aceste victorii. Am jucat împotriva unui adversar care s-a prezentat mult mai bine decât săptămîna trecută, la Constanţa. Avem o echipă tînără, iar dacă vom reuşi să ne calificăm în Final Four ar fi o reuşită foarte mare pentru noi. Dar este mult mai important pentru jucătoarele noastre să înveţe să gestioneze situaţiile în care sînt în dificultate. Sînt dezamăgit că am pierdut un set, dar, ca o echipă tînără, este important să învăţăm din acest lucru. Fiecare set este important şi trebuie să învăţăm din greşelile noastre”, a spus Bogdan Paul. „Marea Britanie este o echipă bună. Se apără bine şi atacă surprinzător de bine. Au luptat cu ambiţie şi au încercat să cîştige fiecare minge. Au atacat mai în forţă decît în ultimul joc şi nu au mai făcut aşa de multe greşeli ca la Constanţa”, a declarat şi căpitanul echipei tricolore, Claudia Gavrilescu. România se află pe locul secund în clasamentul Grupei B, după opt meciuri, cu 14 puncte, la egalitate cu liderul Turcia, dar care are un setaveraj superior. Partidele decisive vor avea loc în etapa de la sfîrşitul acestei săptămîni, cînd în Sala Sporturilor din Constanţa va sosi Franţa. Final Four-ul Ligii Europene se va disputa pe 11 şi 12 iulie, la Kayseri (Turcia).

Au evoluat - Marea Britanie (antrenor: Audrey Cooper): Wicks - Sandell, Carter, Osborne, Laybourne, Beattie şi Bertelli - libero (au mai jucat: Taylor, Bragg, Morgan şi Reid); România (antrenor: Bogdan Paul): Miclea - Mureşan, Gavrilescu-Cîrstoiu, Albu, Zaharia, Radu şi Pristavu - libero (au mai jucat: Nneka şi Trică).

Rezultatele din Grupa A: Spania - Serbia 0-3 (15-25, 20-25, 17-25), după ce vineri ibericele s-au impus cu 3-1; Bulgaria - Grecia 3-0 (25-12, 25-14, 25-11) - sîmbătă şi 3-0 (25-19, 25-12, 25-16) - duminică.

Clasament Grupa B

1. Turcia 8 6 2 20: 9 14

2. ROMÂNIA 8 6 2 19: 9 14

3. Franţa 8 4 4 14:13 12

4. Marea Britanie 8 0 8 2:24 8