Voleibalistele tricolore au încheiat participarea în Liga Europeană

După două luni de cantonament, echipa naţională de volei feminin a României şi-a încheiat, la sfârşitul săptămânii trecute, acţiunile programate în această vară. Ultimele partide pentru elevele lui Darko Zakoc au avut loc în cadrul Ligii Europene, în faţa Serbiei, ambele întâlniri fiind pierdute cu 0:3. „Am întâlnit un adversar foarte puternic în ultimele două partide, cu rezultate foarte bune la Campionatele Europene şi Mondiale. În finalurile de seturi s-a văzut lipsa de experienţă. Cele mai multe jucătoare din echipa noastră nu au fost titulare la echipele de club şi acest lucru s-a văzut. Lipsa de experienţă şi de curaj şi-au spus cuvântul”, a declarat centrul echipei naţionale, Nneka Onyejekwe. România a încheiat participarea în cadrul celei de-a doua ediţii a Ligii Europene cu patru victorii, toate în faţa Marii Britanii, şi opt înfrângeri, înregistrate în faţa Bulgariei şi Serbiei, rezultate care au făcut ca echipa noastră să termine pe poziţia a treia în Grupa A. „Am pierdut în faţa a două echipe favorite ale grupei. Pentru cele care la echipele de club nu reuşim să prindem echipa de bază a fost foarte bine că am avut ocazia să evoluăm într-o astfel de competiţie şi să întâlnim adversare atât de puternice. Prin aducerea noului antrenor am acumulat foarte multe elemente noi. Mai avem de lucrat la psihic, pentru că în momentul în care luăm avans pe tabela, ne culcăm pe o ureche şi în loc să profităm pierdem foarte uşor”, a spus Diana Neaga. România şi-a încheiat parcursul în Liga Europeană, după ce ultima rundă, cea cu Marea Britanie, s-a disputat în devans, însă ultimele partide din faza grupelor sunt programate la sfârşitul acestei săptămâni. În Grupa A, lupta pentru prima poziţie se va da între Serbia şi Bulgaria, ultima reuşind să se impună la sfârşitul săptămânii trecute, la Gabrovo, cu 3:1 şi 3:0, în faţa Marii Britanii. În Grupa B, la sfârşitul săptămânii trecute, s-au înregistrat următoarele rezultate: Israel - Spania 3:2 - vineri şi 3:0 - sâmbătă; Turcia - Grecia 3:1 - sâmbătă şi 3:0 - duminică. În urma acestor rezultate, Turcia a urcat pe prima poziţie în grupă, cu 17p, urmată de Israel, 16p, Spania, 16p, şi Grecia, 11p. Clasamentul final al grupelor va fi stabilit după disputarea rundei a şasea, în Final Four urmând să se califice primele echipe clasate în grupe şi cea mai bună echipă clasată pe poziţia a doua. Turcia este deja calificată în ultimul act, care va avea loc la Ankara, pe 24 şi 25 iulie.

Clasament Grupa A

1. Serbia 10 9 1 28: 5 19

2. Bulgaria 10 9 1 29: 6 19

3. ROMANIA 12 4 8 13:25 16

4. Marea Britanie 12 0 12 2:36 12