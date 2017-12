Voleibalistele tricolore au ratat turneul final

România nu mai are şanse de a juca în turneul final al Ligii Europene la volei feminin, după înfrângerea suferită duminică seară la Osijek, 0:3 cu Croaţia. Formaţia gazdă a obţinut prima sa victorie în această competiţie, risipind speranţele echipei noastre la un loc în Final Four. „Fetele mele nu au învăţat nimic din primul meci. Le-am spus că dacă echipa croată va juca un pic mai bine ca sâmbătă, vom avea mari probleme. Nu m-au ascultat şi va trebui să avem o discuţie serioasă la Constanţa”, a declarat selecţionerul României, Darko Zakoc, după meciul de duminică. „Atât eu, cât şi staff-ul meu nu am fost plătiţi de două luni. Nou formata Organizaţie a Voleiului din Croaţia nu s-a ţinut de promisiunile făcute atunci când am semnat contractul. Dacă problema nu se va rezolva până joi, va trebui să demisionez”, a spus Irina Kirillova, antrenorul principal al Croaţiei, care nu s-a bucurat prea tare de această primă victorie.

Înfrângerea României a limpezit situaţia echipelor calificate la turneul final, înaintea ultimelor două meciuri rămase de disputat. Clasament Grupa C: 1. Turcia 24p, 2. România 17p, 3. Belarus 15p, 4. Croaţia 4p. În Final Four-ul de la Istanbul vor juca Turcia, Serbia, Bulgaria şi Cehia. Turcia a câştigat deja Grupa C, Serbia s-a impus autoritar în Grupa A, iar Bulgaria (26p) şi Cehia (24p) vor ajunge la turneul final din Grupa B. Una dintre ele va câştiga grupa, iar cealaltă va fi cea mai bună dintre formaţiile clasate pe locul 2 în cele trei grupe, care, conform regulamentului, se califică pentru Final Four deoarece Turcia, gazda turneului final, a câştigat grupa din care a făcut parte.